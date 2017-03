Hoãn cắt điện từ ngày 31-8 đến hết 2-9

Cụ thể, hoãn các công tác có cắt điện từ ngày 31-8 đến hết 2-9, trừ cắt điện để xử lý sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng.

EVN HCM cũng yêu cầu các công ty điện lực, công ty lưới điện cao thế lập phương án đảm bảo cung cấp điện cho các địa điểm diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa chào mừng lễ Quốc khánh trên địa bàn TP. Tổ chức tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các khiếm khuyết của thiết bị nguồn, lưới điện, phát quang đảm bảo an toàn hành lang tuyến dây để phục vụ cung cấp điện cho ngày 2-9. Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp bảo vệ an ninh và an toàn phòng, chống cháy nổ cho các công trình điện và địa điểm điều hành lưới điện.

VIỆT HOA