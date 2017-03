Hoãn phiên tòa buôn bán phụ nữ... tỉnh bơ

Công an, người bị hại, bị cáo và các nhà báo ngồi chờ mãi nhưng không thấy bóng dáng của Hội đồng xét xử lẫn đại diện Viện kiểm sát.

Chỉ có một nữ thư kí phiên tòa ngồi cặm cụi ghi chép.

Chờ mãi, người nhà các bị hại nóng ruột than phiền: "Tòa có xử không thì nói cho biết. Chúng đi từ huyện miền núi Con Cuông lúc 4g sáng xuống cho kịp dự phiên tòa mà không thấy tòa xét xử gì cả". Vừa lúc hai anh thợ điện vác thang vào đứng giữa hội trường loay hoay sửa chữa cái máy quay gắn trên trần nhà.

Lực lượng công an bảo vệ phiên tòa xem ra cũng nóng ruột bởi cách làm việc của phiên tòa cấp tỉnh. Chỉ đến khi người chỉ huy lực lượng công an bảo vệ phiên tòa tìm hỏi người có trách nhiệm thì được biết "do trục trặc bộ phận Hội đồng xét xử nên 13g cùng ngày phiên tòa mới bắt đầu".

Đến 10g mọi người tự giải tán. Công an dẫn các bị can trở lại trại tạm giam. Nữ thư kí phiên tòa không hề có một lời giải thích nào.

Được biết, đây không phải lần đầu TAND tỉnh Nghệ An để xảy tình trạng xét xử như thế này.

Theo VŨ TOÀN (TTO)