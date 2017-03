Hoãn phiên tòa để truy tìm kẻ chủ mưu tạt a-xít

Theo cáo trạng, ngày 22.3.2008, chị V.T.L đang đậu xe bên lề đường Nguyễn Thái Bình thì bị một thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau đến tạt a-xít vào người gây thương tích 26%.

Tại phiên tòa, Phong khai hành vi trên do mình thực hiện. Phong không có mâu thuẫn gì với chị L., nhưng do bà Trần Thị Diễm Thúy (một giảng viên đại học, có bằng tiến sĩ) “nhờ vả” làm cho chị L. xấu đi để ông T., chồng bà Thúy (hiện đã ly hôn, cũng là giảng viên đại học) bỏ chị L. quay về với bà Thúy. A-xít và xe làm phương tiện đi gây án đều do bà Thúy mua.

Đáng lưu ý, Trần Phúc Thọ (em bà Thúy) tại tòa cũng khai có dẫn Phong đến gặp bà Thúy xin tiền thuê phòng trọ và có nghe bà Thúy nhờ vả Phong tạt a-xít chị L… Trong khi đó, bà Thúy cho rằng không có việc mua xe, mua a-xít và không yêu cầu Phong theo dõi, tạt a-xít vì lúc đó bà đã nộp đơn ly dị ông T. "Đây là một âm mưu", bà Thúy nói. Bà Thúy còn cung cấp cho tòa bản chính tờ tự khai của Thọ, trong đó ghi tên người chủ mưu là ông T.

Vì những tình tiết nói trên, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ để cơ quan điều tra truy tìm kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ án.