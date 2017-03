Hoãn phiên tòa đưa và nhận hối lộ tại Vĩnh Long

Theo QUANG VINH (TTO)



Có 3 cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long hầu tòa gồm: nguyên giám đốc Nguyễn Tố Tranh bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Bùi Hữu Trí và nguyên kế toán trưởng Trần Lê Đông bị truy tố tội “nhận hối lộ” và “tham ô tài sản”.Có 5 bị cáo bị truy tố cấu kết với cán bộ Sở Văn hóa, thể thao và du lịch chiếm đoạt tiền Nhà nước và đưa hối lộ gồm: Phạm Tiến Ngọ, Nguyễn Văn Dự, Nguyễn Hữu Tế, Trần Văn Tài và Phan Đăng Khôi. Cả năm bị cáo này đều là chủ doanh nghiệp đã được Trí, Đông hướng dẫn, giúp đỡ, đã trúng thầu xây dựng và cung ứng vật tư cho nhiều dự án xây dựng do Sở Văn hoá, thể thao và du lịch Vĩnh Long làm chủ đầu tư.Theo đó, bị cáo Bùi Hữu Trí (chuyên viên Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Vĩnh Long) nhận hối lộ của DNTN Thành Tiến 8 lần với tổng số tiền 1,89 tỉ đồng và nhận hối lộ của một số doanh nghiệp khác với tổng số tiền 2,46 tỉ đồng.Ngoài ra, Trí còn bị truy tố tội tham ô tài sản khi cấu kết với Phan Đăng Khôi (phó giám đốc Công ty TNHH đầu tư xây dựng An Thái Long) và Trần Lê Đông (kế toàn trưởng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch) lập hồ sơ khống chiếm đoạt tiền nhà nước 239 triệu đồng. Trong đó bị can Trí hưởng 100 triệu đồng. Không chỉ vậy, Trí còn phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi ành công vụ” khi cấu kết với Nguyễn Hữu Thế, Trần Văn Tài, Phan Đăng Khôi làm hồ sơ khống nhiều lần, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 578 triệu đồng. Trong đó bị can Trí hưởng 259 triệu đồng.Bị cáo Trần Lê Đông (nguyên Kế toán trưởng Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Vĩnh Long) có hành vi cùng Bùi Hữu Trí làm hồ sơ khống tham ô số tiền 239 triệu đồng, trong đó Đông chiếm hưởng 100 triệu đồng.Các bị cáo bị truy tố tội đưa hối lộ gồm: Phạm Tiến Ngọ (chủ DNTN Tiến Thành) có hành vi đưa nhận hối lộ cho Bùi Hữu Trí 8 lần với tổng số tiền gần 1,9 tỉ đồng. Nguyễn Văn Dự (giám đốc chi nhánh Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vĩnh Long) đưa hối lộ 3 lần cho Bùi Hữu Trí với số tiền 170 triệu đồng.Phiên tòa dự kiến sẽ mở lại ngày 23-9.