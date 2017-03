Hoãn phiên tòa vì bị cáo đòi tự vẫn

Bị cáo Trường tại tòa.

Trong quá trình xét xử, bị cáo Trường không chịu nhận tội và đòi tự vẫn bằng cách có hành động đập đầu xuống bàn gây chân thương chảy máu. Trước hành động của bị cáo, HĐXX yêu cầu lực lượng y tế đến băng bó vết thương và đưa bị cáo Trường về nơi tạm giữ công an huyện Thống Nhất, đồng thời hoãn phiên xét xử.

Theo kết quả điều tra, Trường là đối tượng nghiện ma túy không có nơi ở cố định và có hai tiền tiền án về tội cướp giật tài sản và tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Từ ngày 17-3- 24-3, bị cáo Trường đã bốn lần thực hiện hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện. Khi đang bán ma túy thì bị lực lượng công an xã Quang Trung phối hợp với công an huyện Thống Nhất bắt giữ. Qua kiểm tra công an phát hiện và thu giữ 9 tép ma túy mà Trường ném xuống đất.

V. NGỌC