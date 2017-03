Hoãn phiên tòa xử 3 cựu cán bộ Công an tỉnh Tiền Giang

Nguyên nhân là do bị cáo Nguyễn Văn Nên, nguyên trưởng Công an huyện Châu Thành- tỉnh Tiền Giang vắng mặt (bị bệnh).

Trong vụ án này còn có một bị cáo bị truy tố là Phạm Văn Út, nguyên đội trưởng Đội Tham mưu Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang.

Năm 2003, trong quá trình Cơ quan CSĐT Bộ Công an giải quyết chuyên án Năm Cam, ông Nguyễn Viết Tạo (lúc đó là tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gas Bình Dương) gửi đơn đến Ban Chuyên án tố cáo một số thành viên HĐQT Công ty Hưng Thịnh (Bình Dương) thuê băng nhóm của Năm Cam chiếm giữ tài sản của Công ty Cổ phần Gas Bình Dương.





Ban Chuyên án đã cử ông Nguyễn Văn Nên, lúc đó là Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang, thành viên Ban Chuyên án, làm tổ trưởng để giải quyết. Ngày 27-3-2003, ông Nên ký lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với các ông Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng (tổng giám đốc và phó tổng giám đốc Công ty Hưng Thịnh) cùng 5 người khác về hành vi gây rối trật tự công cộng vào tháng 9-2000 tại Bình Dương. Sau đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với 7 người này về tội gây rối trật tự công cộng.

Ngày 7-8-2003, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án này và chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố. Đến ngày 27-8-2003, VKSND Tối cao yêu cầu hủy bỏ biện pháp tạm giam đối với 3 bị can, trong đó có ông Bùi Mạnh Lân nhưng ông Nên không thực hiện. Đến ngày 1-9-2003, ông Nên và ông Nguyễn Tuyến Dũng (điều tra viên) mới thực hiện quyết định trên. Sau đó, VKSND Tối cao đã đình chỉ điều tra vụ án này.



Theo nhận định của Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, việc ông Nguyễn Văn Nên ký lệnh bắt khẩn cấp các ông Bùi Mạnh Lân và Phạm Văn Hướng trong khi họ không cư trú, làm việc tại tỉnh Tiền Giang là trái pháp luật. Khi có quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với những người bị bắt nhưng ông Nên không thực hiện mà để kéo dài thời gian tạm giam đối với họ là có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Tháng 10-2002, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu xăng dầu do Trần Thế Hùng (Hùng “xì tẹc”) cầm đầu (chuyên án 502X).

Sau khi UBND tỉnh Tiền Giang ra quyết định thành lập Hội đồng Định giá tài sản thu giữ trong chuyên án 502X, thay vì mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước để quản lý số tiền tang vật của vụ án thì lãnh đạo Phòng CSĐT Công an Tiền Giang (trong đó có ông Nguyễn Văn Nên và ông Ngô Thanh Phong, lúc đó là trưởng Phòng CSĐT) chỉ đạo miệng cho thuộc cấp mang tiền tang vật gửi vào các ngân hàng địa phương để lấy lãi hơn 1 tỉ đồng và chi tiêu. Toàn bộ số tiền này do ông Phạm Văn Út trực tiếp quản lý, không có sự kiểm soát của kế toán đơn vị…

Theo Cơ quan Điều tra VKSND Tối cao, hành vi này có dấu hiệu phạm tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.