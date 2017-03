Hoãn phiên tòa xử vợ cán bộ Viện KSND Bình Phước quỵt nợ

Bị cáo Nguyễn Thị Sạnh tại tòa sáng 24-9



Theo BÙI LIÊM (TTO)



Theo chủ tọa, phiên tòa hoãn do vắng ông Trần Hoàng Sơn, nguyên phó viện trưởng Viện KSND huyện Chơn Thành, nguyên viện trưởng Viện KSND huyện Hớn Quán, hiện là kiểm tra viên Văn phòng Viện KSND tỉnh Bình Phước là chồng bà Sạnh và một số nhân chứng quan trọng khác.Phiên tòa sơ thẩm sẽ mở lại vào sáng ngày 8-10-2013.Theo cáo trạng, từ đầu năm 2009 đến ngày 31-3, bị cáo Sạnh đưa ra lãi suất cao và những thông tin không có thật để kinh doanh xăng dầu và thông qua nhiều thủ đoạn để chiếm đoạt của 23 người với tổng số tiền trên 21,1 tỉ đồng. Ngoài ra bị cáo còn vay hơn 4 tỉ đồng của 11 người khác và 1,3 tỉ đồng của 2 ngân hàng (Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh huyện Chơn Thành 800 triệu đồng và Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bình Phước - phòng giao dịch Chơn Thành 500 triệu đồng).Tuy nhiên việc vay và trả nợ do các bên tự thỏa thuận, tự nguyện trả lãi nên không đề nghị xử lý và không đề nghị truy thu đối với khoản tiền lãi vay đã trả vượt quá 1,5 lần so với lãi suất do Ngân hàng Nhà nước qui định.Sau khi tuyên bố vỡ nợ, các bị hại đã làm đơn tố cáo và ngày 29-9-2011, Nguyễn Thị Sạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Đến ngày 24-9-2012, bị cáo Sạnh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước thay đổi tội danh sang tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.