Hoàn thành trước kế hoạch việc di dời rạch Ụ Cây

Trong ba tháng đầu của giai đoạn một, quận 8 đã bàn giao 145 căn hộ tái định cư và 153 mặt bằng. Ngoài ra, có 269 hộ dân tự lo chỗ ở. Dự kiến giai đoạn một kết thúc vào ngày 20-4, sớm hơn kế hoạch 10 ngày.

Hiện nay, Công an quận 8 phối hợp với Công an quận 7 chuyển hộ khẩu cho 95 hộ dân về chung cư Tân Mỹ. UBND quận 8 cũng kiến nghị TP xem xét một số trường hợp không đủ điều kiện nhưng có nguyện vọng xin được tái định cư, đồng thời xét duyệt tiêu chí được thuê và xác định giá thuê 176 căn hộ tại chung cư An Sương (quận 12).

L.GIANG