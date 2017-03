"Hoạn thư" thuê giang hồ xử chồng

Theo cáo trạng, chiều 29-4, ông Nguyễn Thanh Hải chở vợ là Phạm Thị Phượng đi gom tiền hụi ở dốc cầu An Thạnh (cách nhà chừng 500 m). Trong lúc đợi vợ, 2 thanh niên đã đến hỏi tên rồi tạt axit vào mặt ông Hải. Nghe tiếng tri hô cầu cứu, người dân đuổi theo nhận dạng số xe và báo công an. Sau đó, Đinh Hoàng Phúc (SN 1987) và Lê Minh Tú (SN 1985, cùng ngụ xã Nhị Thành) bị bắt giữ.



Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận được bà Nguyễn Thị Kim Tuyết (SN 1959, ngụ thị trấn Bến Lức) thuê tạt axit với giá 5 triệu đồng. Khi bị bắt giữ, bà Tuyết khai Phượng đã thuê bà với giá 12 triệu đồng. Kẻ chủ mưu bị bắt giữ sau đó.



Tại tòa, bị cáo Phượng khai nhận toàn bộ hành vi "xử" chồng là do nghi ngờ ông có bồ nhí. Sau nhiều lần khuyên can bất thành, Phượng thuê băng xã hội đen “tạt cảnh cáo nhưng không ngờ hậu quả quá nặng”. Ông Hải đã được đưa đi bệnh viện nước ngoài điều trị nhưng do vết phỏng quá nặng, hai mắt đã bị mù vĩnh viễn.



TAND huyện Bến Lức tuyên phạt các bị cáo Phạm Thị Phượng 10 năm tù, Nguyễn Thị Kim Tuyết 8 năm tù, Đinh Hoàng Phúc 9 năm tù, Lê Minh Tú 8 năm tù cùng về tội giết người.



