Hoãn xét xử vì luật sư bận đi... chúc tết

Trước đó, ngày 10-5-2009, Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án. Vụ án này được dư luận Bạc Liêu quan tâm vì là vụ án tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay tại tỉnh Bạc Liêu.

Tuy nhiên, ông Dương Mạnh Thắng, Phó Chánh án TAND tỉnh Bạc Liêu, chủ tọa phiên tòa đã tuyên bố hoãn xét xử do vắng mặt bị can quan trọng nhất trong vụ án là ông Bùi Thanh Hồng do bị bệnh đột xuất. Ngoài ra, có đến 5/7 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo vắng mặt với lý do về quê… chúc tết.

Theo NH.THIÊN (SGGP)