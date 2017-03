Hoãn xét xử vụ “Vợ nguyên Bí thư xã chém người” đến sau Tết

Ngày 3-1, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Tòa Hình sự, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, Tòa này đã hoãn phiên xét xử lưu động vụ án bà Lê Thị Hường- Vợ nguyên Bí thư xã Kim Long, huyện Châu Đức giết người dự kiến mở vào ngày 7-1 sắp tới tại Trung tâm VH HTCĐ xã Xà Bang, huyện Châu Đức. Lý do, lực lượng bảo vệ của Phòng Cảnh sát Thi hành án HS và HTTP ( PC81) công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang đi trích xuất can phạm một số vụ án khác ở các tỉnh thành xa. Do đó, không thể đảm bảo lực lượng bảo vệ tại phiên tòa này. Dự kiến, vụ án sẽ được xử lại sau Tết Nguyên đán 2014.

Trước đó, qua tìm hiểu nắm tình hình, các cơ quan chức năng nhận định vụ án xét xử bà Lê Thị Hường là một vụ án đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân địa phương từ thời điểm mới xảy ra. Khi xét xử sẽ dự kiến sẽ có rất đông người dân tham dự. Do đó, cần có đủ lực lượng để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho phiên tòa.

Như báo Pháp Luật TP.HCM đã có bài phản ánh ngày 18-12, bị can Lê Thị Hường (38 tuổi ) bị Viện KSND tỉnh ra cáo trạng truy tố bị can về tội giết người. Bà Hường bị truy tố tội danh trên trong vụ án lên kế hoạch giết vợ chồng chủ nợ là ông Nguyễn Chí Hùng và vợ là bà Phan Ngọc Nga (ngụ xã Cù Bị, huyện Châu Đức) với mục đích quỵt nợ tổng số tiền khoảng 160 triệu đồng vào ngày 15-1-2013.

Tuy nhiên, dư luận người dân đặc biệt quan tâm tới việc bà Hường bị điều tra liên quan đến việc mất tích của bà Dương Thị Thủy Bình Hà - thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức vào ngày 14-5-2012. Nhưng đến thời điểm này, trong cáo trạng cũng nêu rõ, hiện Cơ quan CSĐT vẫn đang điều tra và chưa đưa ra kết luận hay xử lý và Hường về vụ này.

T.KHÁNH- N.NGÂN