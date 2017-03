Hoãn xử để triệu tập giám đốc Sở TN&MT

Theo HĐXX, việc hoãn này là do cần triệu tập thêm ông Huỳnh Giác, Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận. Ngoài ra, đại diện Ngân hàng Agribank Chi nhánh 7 TP.HCM và ông Ngô Văn Phưởng (nguyên chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hawaii, hiện đang bị Công an TP.HCM tạm giam) cũng vắng mặt phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2008, Công ty Hawaii ký hợp đồng thuê đất trả tiền hằng năm cho UBND tỉnh Bình Thuận gần 100.000 m2 đất để làm du lịch tại xã Hòa Thắng (Bắc Bình, Bình Thuận). Do đất thuê hằng năm không thể thế chấp giấy đỏ để vay ngân hàng nên Phưởng móc nối với bị cáo Khiêm nhờ “giúp” chuyển từ hợp đồng thuê đất sang giao đất mà không phải nộp vào ngân sách nhà nước hơn 22 tỉ đồng. Bị cáo Khiêm đồng ý “giúp” và đã đưa hồ sơ trình phó giám đốc Sở TN&MT ký. Có được bốn giấy đỏ miễn phí này, Phưởng đã thế chấp Agribank Chi nhánh 7 TP.HCM vay gần 30 tỉ đồng. Vụ việc bị phát giác khi Agribank có công văn gửi Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận để đối chiếu thông tin, hồ sơ tài sản thế chấp của Phưởng. Bốn giấy đỏ mà Phưởng thế chấp sau đó bị cơ quan điều tra thu hồi và đến nay do không có khả năng hoàn trả nên Phưởng đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Được biết cơ quan điều tra cũng đã tách vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hành vi của nhiều cán bộ và lãnh đạo Sở TN&MT tỉnh Bình Thuận thành một vụ án khác để điều tra. Hiện hồ sơ vụ án này đã được cơ quan điều tra gửi cho Bộ TN&MT có ý kiến về chuyên môn.

PHƯƠNG NAM