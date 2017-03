Hoãn xử do có dấu hiệu lọt tội phạm

Theo hồ sơ, cuối năm 2008, Đức lén mang hai con chó nhà mình bán cho ông Q. cha Đức không biết nên báo công an. Khi công an xã đến nhà ông Q. tìm hiểu sự việc thì phát hiện thêm một khối thuốc nổ 2,5 kg đã được chế thành những quả mìn. Ông Q. cho rằng đó là của Đức. Sau đó Công an huyện Chư Sê khởi tố Đức về tội tàng trữ trái phép vật liệu nổ.

Tại phiên tòa, Đức khai nhận đã nhặt được bịch thuốc nổ này trên đường nên mang về nhà cất giấu. Sau đó Đức bán số thuốc nổ này cho một người cùng làm công với mình ở nhà ông Q. với giá 50.000 đồng/quả. Khi mang thuốc tới nhà ông Q. để bán thì không gặp người mua nên ông Q. bảo Đức đem số thuốc nổ này ra sau chuồng gà nhà mình cất giấu.

Quá trình điều tra ông Q. phủ nhận toàn bộ lời khai của Đức và cho rằng mình không liên quan gì đến số thuốc nổ trên.

Sau khi thẩm vấn, luật sư của Đức đề nghị tòa hoãn xử vì cho rằng việc điều tra chưa đầy đủ, có dấu hiệu lọt người, lọt tội trong vụ án. Cụ thể, cơ quan điều tra chưa cho bị cáo Đức đối chất với ông Q. và người định mua số thuốc nổ này xem họ có phải là đồng phạm của bị cáo không. Ngoài ra tại phiên xử, tòa cũng không triệu tập hai người này đến tòa tham gia tố tụng để làm sáng tỏ sự việc. Đồng tình, tòa sơ thẩm chấp nhận lời đề nghị của luật sư hoãn xử để làm sáng tỏ trong vụ án này có đồng phạm của Đức hay không.

