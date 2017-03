Hoãn xử kẻ ám sát Giám đốc Công an Khánh Hòa

Sáng 24/6, TAND tỉnh Khánh Hòa đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Viết Trương (57 tuổi, nguyên giám đốc công ty TNHH Sông Mã) về các tội Giết người và Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vật liệu nổ.



Tuy nhiên, sau khi kết thúc thẩm tra lý lịch, bị cáo xin tòa hoãn xử vì cho rằng "không đảm bảo sức khỏe" và luật sư Phan Tấn Hùng bào chữa chỉ định cho bị cáo vắng mặt. Ông Trương cũng yêu cầu phiên xử cần phải có mặt bị hại là Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa Trần Ngọc Khánh (ông Khánh đề nghị tòa xử vắng mặt) để làm rõ việc tố cáo của bị cáo. Mặc dù, VKS chưa công bố cáo trạng nhưng ông Trương cho rằng: "Bị cáo không phạm tội giết người. Tôi có buôn bán chất nổ đâu mà truy tố tội tàng trữ mua bán vật liệu nổ".



Sau khi hội ý, HĐXX đã quyết định hoãn phiên làm việc để đảm bảo tố tụng và quyền lợi cho bị cáo.







Kẻ ám sát người giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà "không đảm bảo sức khỏe" sáng nay. Ảnh: Hoàng Văn



Theo Hoàng Văn (VNE)



Theo cáo trạng, năm 2005, ông Trương thành lập công ty TNHH Sông Mã tại phường Phương Sơn, TP Nha Trang (Khánh Hòa) với các chức năng khai thác đá tận thu, tại mỏ đá thuộc thôn Suối Lâu 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.Trong quá trình hoạt động khai thác, ông Trương đã phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp về tiền vốn vật tư, máy móc với các đối tác nên làm đơn tố cáo đến Công an tỉnh Khánh Hòa. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã ra quyết định không khởi tố vụ án và hướng dẫn Trương khởi kiện ra tòa dân sự để được giải quyết tranh chấp dân sự theo thẩm quyền. Việc giải quyết sau đó của cơ quan điều tra được cho là đúng trình tự giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm nhưng Trương không thỏa mãn và liên tục khiếu kiện kéo dài.Khi ông Trần Ngọc Khánh được bổ nhiệm làm giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Trương tiếp tục gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi. Khoảng cuối tháng 6/2012, ông ta gọi vào máy di động của ông Khánh xin gặp riêng thì được hướng dẫn đến cơ quan để được tiếp công dân theo quy định. Trương không làm theo hướng dẫn mà cho rằng ông Khánh không giải quyết vụ khiếu nại của mình nên nảy sinh ý định giết người đứng đầu Công an Khánh Hoà.Khoảng 5h ngày 30/7/2012, Trương mang theo quả mìn tự tạo được bọc trong chiếc mũ Jean xanh đến trước nhà ông Khánh ở đường Phan Chu Trinh, phường Vạn Thạnh, Nha Trang. Ông ta đặt quả nổ lên hộp pa nô của cửa hiệu thời trang (cách mặt đất 1,8 mét) ngay cửa sắt nhà ông Khánh. Xong việc ông ta sang khu vực sân vận động 19/8 (đối diện nhà ông Khánh) để quan sát.Khoảng một giờ sau, khi phát hiện ông Khánh từ trong nhà dắt xe máy đi ra đến vị trí đặt mìn, Trương kích nổ. Hậu quả ông Khánh bị thương tật 41% xếp hạng thương tật vĩnh viễn.Quá trình điều tra, nhà chức trách còn phát hiện từ tháng 2/2012 Trương đã nhiều lần mua thuốc nổ, kíp nổ về cất giấu trong lán trại rồi phân phát cho công nhân sử dụng khai thác đá khối trái phép. Khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị cáo, cơ quan điều tra thu giữ 475 kíp nổ điện và 30,4 kg thuốc nổ cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan đến vụ án.Dự kiến ngày 15/7, phiên tòa sẽ được mở lại.