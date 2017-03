Hoãn xử phúc thẩm “kỳ án” 5 kg vàng “bốc hơi”

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thu Hương công bố quyết định nói trên do bị đơn vắng mặt lần 1; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là ông Phạm Văn Đạt vắng mặt lần 4, Phạm Phong Phú vắng mặt lần 2, Phạm Thanh Ngàn vắng mặt lần 2.



Phiên tòa dự kiến được mở lại vào 8 giờ ngày 10.11.2011.



Đây là vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa giữa nguyên đơn là vợ chồng bà Quách Thị Lan Anh - Nhâm Tấn Hưng (chủ doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Hưng, Sóc Trăng) và bị đơn Công ty Cổ phần vàng bạc đá quý SJC Chợ Lớn (Q.5, TP.HCM).



Trước đó, TAND Q.5 xử chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, buộc SJC Chợ Lớn do ông Trần Văn Dũng làm giám đốc có trách nhiệm giao trả cho bà Anh, ông Hưng 1.333,3 chỉ vàng 9,999 và số tiền còn dư trên 841.571.000 đồng.



Theo bản án sơ thẩm, ngày 14.2.2005, ông Hưng đến cửa hàng nữ trang số 1 (thuộc Công ty vàng bạc đá quý Q.5, nay là SJC Chợ Lớn) mua vàng nhưng thấy giá vàng cao nên gởi lại đây 1.909.544.000 đồng.



Ông Phạm Thanh Ngàn (nguyên nhân viên kỹ thuật, mậu dịch viên, kế toán viên cửa hàng số 1) viết phiếu thu với nội dung: “Tiền doanh nghiệp tư nhân Vĩnh Hưng đặt mua hàng”.



Hai ngày sau, khi giá vàng giảm, ông Hưng đặt mua 1.333,3 chỉ vàng 9,999 (tương đương 5 kg vàng) với giá 1.067.973.000 đồng, còn dư 841.571.000 đồng tiền mặt.



Ông Hưng điện thoại cho ông Ngàn yêu cầu đóng gói vàng và số tiền còn dư mang ra trạm xe Ký Hương (số 9 Nguyễn An Khương, Q.5) để nhà xe chuyển về cho chủ tiệm vàng Vĩnh Hưng - Sóc Trăng.



Chiều tối ngày 16.2.2005, khi xe của hãng Ký Hương đến bến phà Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hoàng (tài xế lái xe cho ông Ký Hương) bỏ xe đi vệ sinh khoảng 20 phút. Sau khi trở lại, tài xế Hoàng phát hiện một hành khách “mất tích”; thùng sắt (trong đó có gói hàng gởi cho doanh nghiệp Vĩnh Hưng) cũng “bốc hơi”.



