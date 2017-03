Hoãn xử phúc thẩm vụ năm công an đánh chết người

Trước đó, có đến 12/23 nhân chứng mà tòa triệu tập đã vắng mặt, trong đó có ông Lê Đức Hoàn (Phó Công an TP Tuy Hòa). Đại diện gia đình nạn nhân và luật sư của họ đề nghị HĐXX hoãn xử để tiếp tục triệu tập hoặc dẫn giải ông Hoàn đến phiên tòa. Ngoài ra theo gia đình nạn nhân, việc vắng hai nhân chứng Ngô Thanh Sơn, Trần Minh Cường (hai bị án trong vụ trộm cắp mà anh Kiều là nghi can) sẽ không đảm bảo tính khách quan. Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy, cán bộ Công an TP Tuy Hòa) và luật sư của Thành cũng đề nghị việc xét xử phải có mặt hai nhân chứng này...





Tại phiên tòa sáng 24-6, năm bị cáo luôn tỏ ra rất lo lắng. Ảnh: T.LỘC

Đại diện VKS tỉnh Phú Yên cho rằng việc vắng mặt của các nhân chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử vì họ đã có lời khai trong hồ sơ. Tuy nhiên, sau khi hội ý HĐXX đã quyết định như trên.

Trả lời câu hỏi của Pháp Luật TP.HCM là tòa có ra lệnh dẫn giải đối với nhân chứng Lê Đức Hoàn hay không khi ông này liên tục vắng mặt trong các phiên xử, thẩm phán Võ Nguyễn Tùng (chủ tọa phiên tòa) chỉ nói: “Tòa sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật”.

TẤN LỘC