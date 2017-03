Hoãn xử sơ thẩm lần bốn vì nạn nhân bỏ về

Theo đó, khoảng 8 giờ sáng, bà Hoa đến tòa, trình giấy triệu tập tại bàn thư ký rồi vào phòng xử ngồi chờ. Tuy nhiên, phiên tòa chuẩn bị khai mạc, bà Hoa lại rời khỏi phòng xử trước sự chứng kiến của nhiều người trong đó có hai luật sư của bà Hoa. Khi tòa thẩm tra lý lịch thì bà Hoa không còn ở tòa…

Kỳ án này đã gần chục năm, bị cáo liên tục kêu oan còn các cơ quan tố tụng vẫn rối, chưa thể kết tội được bị cáo. Xử sơ thẩm lần thứ ba vào tháng 8-2011, TAND TP Tân An phải tuyên trả hồ sơ để điều tra lại sau khi công tố viên rút bản luận tội tại tòa. Trước đó, tòa cũng nhiều lần yêu cầu điều tra bổ sung vì cho rằng chứng cứ buộc tội chưa chắc.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, theo hồ sơ năm 2002 và 2003, La Thị Kim Chi chơi nhiều dây hụi do bà Hoa tổ chức. Thời gian đầu, Chi đóng và hốt hụi đầy đủ nhưng về sau không có tiền, Chi đã vay bà Hoa hơn 340 triệu đồng để trả hụi và lấy vốn buôn bán. Sau đó, cho rằng Chi bỏ trốn, cơ quan điều tra đã khởi tố Chi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Năm 2006, TAND thị xã Tân An (nay là TP Tân An) tuyên phạt bị cáo Chi tám năm tù. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Long An đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Xử sơ thẩm lần hai, TAND tỉnh Long An (lấy hồ sơ lên giải quyết) đã phạt bị cáo 12 năm tù. Tháng 7-2008, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên hủy toàn bộ bản án...

Điều tra lại, cuối năm 2009, cơ quan điều tra đã tuyên bố Chi không chiếm đoạt tiền vay nợ mà chỉ bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng tiền nợ hụi nên lại chuyển vụ án xuống cấp dưới. Ra cáo trạng, VKSND TP Tân An xác định lại là Chi chỉ chiếm đoạt hơn 360 triệu đồng. Từ đầu đến cuối Chi liên tục kêu oan, cho rằng mình bị hình sự hóa quan hệ dân sự...

THANH TÙNG