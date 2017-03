Hoãn xử sơ thẩm vụ vợ nguyên bí thư xã đốt thi thể bạn

Sáng 22-8, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu sau một thời gian tiến hành phần xét hỏi đã quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án bị cáo Lê Thị Hường (ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức) bị truy tố về tội Xâm phạm thi thể mồ mả và trộm cắp tài sản.





Gia đình cầm di ảnh chị Hà tại phiên xử.



Theo cáo trạng, trong thời gian bị bắt tạm giam để điều tra về vụ giết vợ chồng Phan Ngọc Nga- Nguyễn Chí Hùng, bị can Hường đã khai báo về hành vi đốt thi thể và lấy các tài sản của bà Dương Thị Thủy Bình Hà (nguyên thủ quỹ xã Kim Long, huyện Châu Đức).

Tại phiên tòa sáng nay, bị cáo Hường khai nhận là bạn với bà Hà khoảng 5 năm do bà Hà là cấp dưới của chồng Hường- ông Võ Thanh Mỹ, nguyên Bí thư xã Kim Long. Giữa bà Hà và Hường có quan hệ vay mượn nợ.

Ngày 14-5-2012, Hường chở bà Hà tới nhà của mình. Hường nhờ bà Hà đi đóng cầu giao điện để mình bơm nước lên thịt gà. Một lúc sau không thấy bà Hà trở ra nên bị cáo chạy tới chiếc cầu giao điện và phát hiện bà Hà đã bị điện giật chết. Vị trí bà Bà nằm ở giữa cột điện và cây chôm chôm, khoảng cách gần 3m, trong tư thế nằm nghiêng, chân tay duỗi thẳng, mắt mở và có màu tím, dây điện cuốn vào tay. Vì nghĩ trong đầu “như ở quê đi giăng bẫy chuột mà vướng phải lưới điện chết cũng bị đi tù” nên bị cáo rất lo sợ. Sau khi chạy đi ngắt điện, Hường đã kéo xác bà Hà tới hố rác của nhà, chất củi cao su, điều và đốt. Đến chiều cùng ngày, khi ông Mỹ và các con đi về, do sợ bị phát hiện nên trước đó Hường đã dập lửa, lấp tạm thi thể bà Hà lại. Sáng hôm sau, khi chồng con đi vắng, Hường lại châm lửa để tiếp tục đốt thi thể bà Hà cho tới khi cháy đen. Phát hiện còn nhiều mẩu xương lớn, Hường dung cây củi đập vụn rồi rải khắp vườn. Khi hốt tro cốt đi đổ, phát hiện bà Hà có chiếc lắc tay và vàng nên Hường giấu đi, khi về quê chồng tảo mộ đã đem bán.





Xoay quanh chuyện Hường đốt thi thể của bà Hà, chủ tọa và các hội thẩm đã tập trung rất nhiều để xét hỏi. Theo HĐXX, dù kết luận điều tra, cáo trạng đã truy tố bị cáo, thể hiện rõ quá trình Hường đốt thi thể bà Hà. Nhưng bản thân chủ tọa cũng như các hội thẩm thấy còn rất nhiều điều vô lý, cần làm rõ. Theo đó, bà Hà là người khá to, cao, nặng khoảng 60kg. Việc đốt thi thể một người như vậy không thể do một mình bị cáo làm và làm cũng không thể không gây mùi và diễn ra trong hai ngày mà không ai biết.

Do đó HĐXX đặt câu hỏi: Liệu chồng, con cái bị cáo Hường có biết việc này hay không? Bị cáo đã bị kết án tử hình về tội giết người ở vụ án trước, nay vì tâm linh, vì nỗi ray rứt trước cái chết oan của chị Hà, liệu bị cáo có thay đổi lời khai ngay tại phiên tòa? Lý giải về việc đốt xác, Hường cho rằng hố rác của nhà mình có nhiều lông gà, cùng với việc chồng bà đi về nhà trong tình trạng say xỉn nên không hề hay biết, không phát hiện có mùi khét của đốt xác người. Hàng xóm xung quanh cũng ở rất xa nên không phát hiện ra mùi. Bị cáo cũng không thay đổi lời khai, tất cả đã được trình bày hết trước cơ quan điều tra. Vị Hội thẩm nhân dân xét hỏi, trong tình huống bà Hà chết vì điện giật, bị cáo có nhiều tình huống xử lý khác, tại sao lại phải đốt xác bạn mình trong khi hai người không có mâu thuẫn? Bị cáo trả lời rất lo sợ bị bắt, nếu chồng biết, chắc chắn sẽ dẫn bị cáo đến công an.

Khi được yêu cầu diễn tả lại hiện trường vụ án, Hường đã trả lời rất lung tung. Hường trả lời còn rất nhiều mâu thuẫn quanh việc bà Hà thực tế đã chết như thế nào, vị trí, tư thế khi tử vong…

Ngoài ra, khi được chủ tọa hỏi, đại diện gia đình bà Hà đã không đồng tình với cáo trạng cho rằng Hường chỉ phạm tội xâm phạm thi thể, đề nghị HĐXX làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án chưa hợp lý mà có thể đã bị sắp xếp trước để sát hại bà Hà rồi đốt xác phi tang.

Từ những điều chưa rõ trên, sau khi hội ý, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ một số tình tiết trong vụ án trước khi đưa ra xét xử lại.

Trước đó, Lê Thị Hường đã bị Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên y án tử hình về hành vi Giết người trong vụ án giết hai vợ chồng ông Nguyễn Chí Hùng (ngụ huyện Châu Đức) để trừ nợ.