Hoãn xử vì 12/13 nhân chứng vắng mặt

Có đến 12/13 nhân chứng (đều hoặc nguyên là cán bộ, công chức Sở VH-TT&DL tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vắng mặt. Đại diện VKSND tỉnh cho rằng trong quá trình điều tra, lời khai của nhân chứng, nguyên đơn dân sự với bị cáo có nhiều điểm mâu thuẫn. Vì vậy cần sự có mặt của các nhân chứng tham gia phiên tòa để đảm bảo việc xem xét toàn diện, đánh giá khách quan các tình tiết, chứng cứ trong vụ án.

Đồng tình với quan điểm của Viện, tòa cho rằng việc hoãn phiên tòa là cần thiết. Tòa cũng đề nghị thông báo tới các nhân chứng yêu cầu khi phiên xử mở lại phải có mặt đầy đủ. Tòa sẽ áp dụng biện pháp cần thiết để dẫn giải các nhân chứng nếu cố tình vắng mặt vào phiên xử tới.





Bị cáo Nguyễn Đức Trung tại tòa. Ảnh: N.NGÂN

Như đã đưa tin, tháng 11-2011, từ loạt bài điều tra và những chứng cứ do báo Pháp Luật TP.HCM cung cấp, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vào cuộc điều tra và khởi tố bị can đối với ông Trung, khi đó đang là trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hóa của sở. Qua đó, cơ quan tố tụng xác định quá trình tham mưu cho giám đốc Sở VH-TT&DL ký cấp hai giấy phép quảng cáo cho Công ty Phước Sơn, ông Trung đã yêu cầu công ty này phải chi hơn 43 triệu đồng để chiếm đoạt.

