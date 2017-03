Hoãn xử vì bị cáo kêu oan

Mới đây, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã hoãn phiên xử vụ Hồ Vũ Trường Sơn bị truy tố về tội hiếp dâm trẻ em để triệu tập nhân chứng theo yêu cầu của bị cáo. Quyết định này của tòa cũng dựa trên đề nghị của đại diện VKS vì vụ án có nhiều điểm chưa rõ, cần phải có nhân chứng ra tòa.

Điều tra nhận tội, ra tòa kêu oan

Theo hồ sơ, tối 13-12-2012, Sơn đang ăn cơm một mình trong phòng trọ (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì cháu H. (sáu tuổi, con nhà hàng xóm) qua chơi. Sơn lấy cơm cho cháu H. ăn. Ăn xong, cháu H. ngồi trên giường còn Sơn nằm dưới nền gạch xem tivi. Sau đó, cháu H. xuống nền gạch nằm cạnh và gác chân lên người Sơn.

Lúc này, Sơn nảy sinh ý định đen tối nên khép cửa, cởi quần áo của cả hai để thực hiện. Sau đó, cháu H. về. Buổi tối, có một người trong xóm tắm cho cháu H. thì nghe cháu nói đau ở bộ phận sinh dục nhưng người này lại nghĩ cháu bị con gì cắn nên dỗ cháu là không sao.

Một tuần sau, Sơn qua nhà cháu H. chơi thì bị cháu đuổi về. Thấy lạ, mẹ cháu hỏi thì cháu kể lại chuyện bị xâm phạm. Hôm sau, mẹ cháu H. đã làm đơn tố cáo Sơn ra công an.

Bị cáo Sơn sau phiên xử phúc thẩm. Ảnh: H.YẾN

Theo kết luận giám định thì màng trinh nạn nhân không bị rách, các cơ quan khác không bất thường, không tìm thấy tinh trùng, tầng sinh môn không bị tổn thương... Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra, Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vì vậy, Sơn bị VKSND tỉnh Bình Dương truy tố về tội hiếp dâm trẻ em theo khoản 4 Điều 112 BLHS.

Tại phiên xử sơ thẩm hồi tháng 1-2014 của TAND tỉnh Bình Dương, trong khi Sơn kêu oan thì luật sư của Sơn lại nói thân chủ chỉ cọ xát bộ phận sinh dục nạn nhân mà không giao cấu đến cùng, tự ý giữa chừng chấm dứt hành vi phạm tội nên chỉ phạm tội dâm ô với trẻ em theo Điều 116 BLHS.

Theo TAND tỉnh Bình Dương, dù Sơn không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của cháu H., đại diện của cháu H., nhân chứng, lời nhận tội tại cơ quan điều tra… đã đủ căn cứ xác định Sơn có hành vi hiếp dâm cháu H. Ý kiến bào chữa của luật sư là không xác đáng bởi Sơn dù có hoàn thành việc giao cấu hay chưa, có thực hiện đến cùng hay không thì cũng vẫn phạm tội hiếp dâm trẻ em. Từ đó, tòa phạt Sơn 16 năm tù.

Tòa phúc thẩm thận trọng

Sau đó, Sơn viết đơn kháng cáo kêu oan (dài bốn trang giấy A4), cho rằng bản tự khai của Sơn tại cơ quan điều tra mà tòa sơ thẩm lấy làm căn cứ để phán quyết được Sơn viết trong tình trạng bị công an phường Thuận Giao và xã Thuận An ép cung, dùng nhục hình. Sơn khai khá chi tiết về các cán bộ công an mà Sơn cho rằng đã đánh đập, chích điện buộc Sơn khai trùng khớp với đơn trình bày của bên người bị hại là đúng giờ, đúng phút, đúng ngày, đúng tháng, đúng năm, đúng với sự việc mà mẹ cháu H. trình bày…

Ngoài ra, Sơn còn khai vào thời gian mà cáo trạng xác định Sơn có hành vi phạm tội thì bị cáo đi sơn cửa cho công trình của công ty và có nhiều bạn làm chung biết nhưng các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã bỏ qua, không xem xét. Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo đã không được tòa cho đối chất với nhân chứng làm rõ sự việc (tòa sơ thẩm có triệu tập nhưng nhân chứng không có mặt).

Trước diễn biến trên, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã thận trọng hoãn xử để triệu tập nhân chứng. Trao đổi với chúng tôi sau khi tòa tuyên bố hoãn xử, luật sư chỉ định của Sơn cho biết vụ án còn có nhiều điểm khác cũng cần làm rõ như sau một tuần xảy ra sự việc, người nhà nạn nhân mới làm đơn tố cáo dựa theo lời kể của một em bé sáu tuổi. Kết luận giám định pháp y thì kết luận nạn nhân không hề bị tổn thương gì. Vợ Sơn cho biết chị ở nhà suốt tuần đó, nếu chồng mình làm những chuyện đó, vào thời điểm đó thì chắc chắn chị đã biết…

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin khi vụ việc có diễn tiến mới.

HOÀNG YẾN