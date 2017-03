Hoãn xử vì chưa rõ hung khí, địa điểm gây án

TAND TP Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa hoãn xử, trả hồ sơ cho VKS cùng cấp yêu cầu điều tra làm rõ hung khí, địa điểm gây án trong một vụ cố ý gây thương tích vì tại phiên tòa, bị cáo, người bị hại, nhân chứng mỗi người khai một nẻo, mâu thuẫn với nhau.

Theo đơn tố cáo của ông Phan Thành Thuật với cơ quan công an, tối 23-12-2010, ba anh em của ông đang ngủ ở nhà thì bị Huỳnh Ngọc Khôi, Nguyễn Công An, Phan Hoài Tâm, Huỳnh Ngọc Sơn dùng dao, mã tấu xông vào chém. Lúc này An hô to: “Tụi bay chém cho chết ba anh em con thằng Xuân (cha của ông Thuật) cho tao, có gì tao chịu, tụi bay khỏi lo”. Ông Thuật đã quỳ xuống van xin An và đồng bọn nhưng chúng vẫn không dừng tay. Khi thấy hai anh em ông Thuật đã bất tỉnh, bọn chúng truy lùng người em út nhưng không thấy nên quay sang đập phá tan tành bàn thờ tổ tiên của gia đình ông rồi mới chịu rút đi...

Theo kết quả giám định, hai anh em ông Thuật bị thương tật từ 5% đến 8%. Sau đó, VKSND TP Cam Ranh chỉ truy tố một mình Khôi về tội cố ý gây thương tích. Với An, Tâm và Sơn, VKS cho rằng không đủ cơ sở xác định là đồng phạm với Khôi nên không xem xét trách nhiệm hình sự.

Tại phiên tòa, anh em ông Thuật khẳng định không chỉ có Khôi mà cả An, Tâm, Sơn cũng đều tham gia chém mình. Trong khi đó, Khôi khai chỉ có một mình làm thủ phạm. Ba nhân chứng cũng phủ nhận sự liên quan của mình: An khai không đến nhà ông Thuật. Tâm khai “có cầm dao theo để hù” chứ không bước vào nhà ông Thuật. Sơn khai có nghe An gọi điện thoại bảo xuống giải vây cho Khôi nhưng đến nơi không thấy gì...

Mặt khác, theo giấy chứng thương, hai anh em ông Thuật bị nhiều vết thương phù hợp do hung khí sắc, nhọn như mã tấu, dao gây ra, còn Khôi khai chỉ cầm cây gỗ dài, vuông có cạnh đánh vào đầu anh em ông Thuật mỗi người một cái. Ngoài ra, anh em ông Thuật khẳng định họ bị chém ngay trong nhà nhưng Khôi lại khai đánh anh em ông Thuật ngoài hẻm cách nhà họ khoảng 10 m. Cáo trạng của VKSND TP Cam Ranh không xác định vụ việc xảy ra tại nhà ông Thuật nhưng lại định giá tài sản bị vỡ trong nhà ông Thuật là hơn 1 triệu đồng và cho rằng chưa xác định được người gây thiệt hại (?!)

Dù vụ án còn nhiều mâu thuẫn nhưng đại diện VKS vẫn bảo lưu quan điểm truy tố và đề nghị phạt Khôi từ sáu đến chín tháng tù. Tuy nhiên, tòa không đồng tình và quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tòa yêu cầu thu thập thêm lời khai của nhân chứng khác, xác định địa điểm Khôi gây thương tích cho anh em ông Thuật và làm rõ các vết thương của họ do vật gì gây nên. Dù vậy, anh em ông Thuật vẫn ấm ức vì tòa không yêu cầu làm rõ trách nhiệm liên quan của An, Tâm, Sơn.

HOÀNG VĂN