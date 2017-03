Hoãn xử vì tòa tống đạt không hợp lệ

Phiên xử này cũng từng bị hoãn một lần vì người bị hại không đến tòa.

Theo báo cáo của thư ký tòa, TAND quận đã nhờ thừa phát lại tống đạt trực tiếp giấy triệu tập người bị hại là anh L. tại địa chỉ tạm trú ở quận Gò Vấp; không gặp được đương sự nên đã làm thủ tục niêm yết tại địa phương này. Tuy nhiên, đối với địa chỉ thường trú của anh L. (huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) thì tòa chỉ gửi bằng đường bưu điện thông thường, không có hồi báo. Kết quả là hai lần tòa mở phiên xử, anh L. đều không có mặt.

Theo công tố viên, việc tòa không nhờ thừa phát lại tống đạt trực tiếp giấy triệu tập tại địa chỉ thường trú cho anh L. là thiếu sót, không thể áp dụng nguyên tắc vắng mặt không lý do để xử vắng mặt anh L. Đề nghị tòa hoãn xử để tống đạt lại giấy triệu tập đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho người bị hại.

Luật sư bào chữa cho bị cáo cũng đề nghị hoãn xử vì cho rằng tòa gửi giấy mời qua đường bưu điện không hồi báo thì không thể xác định rõ người bị hại đã nhận được giấy mời hay nhận được mà cố tình không hợp tác. Do đó nếu xử vắng mặt người bị hại với lý do được triệu tập hợp lệ hai lần nhưng đều vắng mặt không lý do là chưa đúng thủ tục tố tụng...

Theo hồ sơ, tháng 12-2010, bị cáo Sang đi uống cà phê thì gặp anh L. đang ngồi đánh bài nên tham gia đánh chung và bị thua hết gần 10 triệu đồng mang theo người. Sang cầm chiếc xe máy của mình cho anh L. để lấy 10 triệu đồng đánh tiếp. Tiếp đó, Sang đồng ý bán đứt cho anh L. chiếc xe với giá 12 triệu đồng. Hai ngày sau Sang nói với cha ruột Nguyễn Văn Kiệm là anh L. gian lận trong khi đánh bài nên bị thua mất xe. Sau đó hai cha con Sang mang búa đến quán cà phê nơi anh L. hay ngồi đánh bài dọa chém khiến anh L. hoảng sợ bỏ chạy, Sang lấy lại chiếc xe máy đã bán. Anh L. đến công an trình báo việc mất xe nhưng quá trình điều tra đã bỏ đi khỏi nơi tạm trú. Công an quận Gò Vấp có ủy thác điều tra cho Công an huyện Đức Phổ ghi lời khai của anh L. để làm rõ hành vi đánh bạc nhưng cũng không có kết quả...

