Hoãn xử vì vắng nhân chứng

Theo cáo trạng, ngày 20-3, Công an xã Quy Đức nhận được tin báo có một nhóm thanh niên đang tụ tập đá gà ăn tiền. Khi công an đến, các đối tượng bỏ chạy. Khi bị truy đuổi, các đối tượng này ném lại hai con gà. Hung lấy cây sắt đánh vào đầu và lưng công an làm bể mũ bảo hiểm. Công an bắn chỉ thiên thì Kỳ xông vào hỗ trợ Hung. Công an bắn chỉ thiên ba phát. Kỳ lớn tiếng thách thức và định xông vào đánh nên bị bắn vào chân...

PHƯƠNG LOAN