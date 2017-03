Hoãn xử vụ ba cựu sĩ quan công an tỉnh Tiền Giang

Những người được luật sư đề nghị triệu tập lần này là đại diện Bộ Công an, đại diện Công ty TNHH Thành Phát, ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, tháng 10-2002, Công an tỉnh Tiền Giang khởi tố vụ buôn lậu tại Công ty Thành Phát (TP Mỹ Tho), khởi tố 38 bị can về các tội buôn lậu, đưa hối lộ, nhận hối lộ. Sau đó, hai nguyên phó thủ trưởng cơ quan điều tra là Ngô Thanh Phong và Nguyễn Văn Nên đã chỉ đạo cấp dưới mang tiền mặt thu giữ được đi gửi tiết kiệm. Toàn bộ tiền lãi hơn 1 tỉ đồng được sử dụng để tiếp khách, mua bốn xe máy và đề nghị ông Nguyễn Chí Phi (khi đó là phó giám đốc công an tỉnh, thủ trưởng cơ quan điều tra, hiện là giám đốc công an tỉnh) “duyệt” đăng ký biển trắng cấp cho bốn lãnh đạo Phòng CSĐT sử dụng.

Các tài sản trên không được vào sổ theo dõi của đơn vị. Hai bị cáo Phong, Nên còn duyệt cấp cho ông Phi một xe máy nhưng ông Phi đã có xe máy công nên duyệt chi tiền mặt cho ông Phi 25 triệu đồng cùng nhiều lần chi tiền mặt khác. Tính đến tháng 4-2004, ông Phi nhận 75 triệu đồng. VKSND Tối cao cho rằng ông Phi không biết số tiền này là tiền có được từ việc gửi tiết kiệm tiền tang vật vụ án để thu lãi nên không xử lý hình sự mà chỉ kiến nghị Bộ Công an xử lý kỷ luật.

T.HIỂU