Hoãn xử vụ bác sĩ làm sản phụ tử vong

Ngay sau khi khai mạc, tòa đã hội ý và tuyên tạm hoãn xét xử đến ngày 19-8 do vắng mặt đại diện của người bị hại.

Chiều 1-8-2009, sản phụ Nguyễn Ngọc Phước được người thân đưa vào BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (quận Cái Răng) để sinh con. Đến 23 giờ 30 tối cùng ngày, bệnh viện cho chị Phước sinh mổ. BS Quang là người trực tiếp mổ.

Đến ngày 3-8, bụng chị Phước đau và sưng to, gia đình xin chuyển viện nhưng BV Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long không cho, giữ lại điều trị. Hôm sau, chị Phước đau nặng hơn. Lúc này, bệnh viện đồng ý cho chuyển chị Phước sang điều trị tại BV Đa khoa trung ương Cần Thơ. Chỉ 3 tiếng sau, chị Phước đã tử vong.

Theo kết luận giám định của Viện Khoa học hình sự Tổng cục Cảnh sát, chị Phước chết do sốc nhiễm trùng, nhiễm độc, bệnh nhân bị tổn thương thủng ruột do tai biến phẫu thuật, không phải do bệnh lý.

GIA TUỆ