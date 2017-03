Hoãn xử vụ bảo vệ quán cơm Minh Đức đánh người

Trước đó, theo dự kiến ngày 15-9, TAND TPHCM sẽ mở phiên xử sơ thẩm xét xử 3 bị cáo nguyên là bảo vệ Công ty TNHH-DVBV Mô tô Thành Công với tội danh “Cố ý gây thương tích” gồm: Bùi Đình Hoàng (SN 1988, ngụ Tân Bình, TPHCM), Dương Trọng Nghĩa (SN 1991, ngụ quận 1, TPHCM) và Nguyễn Minh Dương (SN 1979, ngụ Long An).



Theo cáo trạng của VKSND TPHCM, quán cơm Minh Đức ký hợp đồng thuê bảo vệ của Công ty TNHH-DVBV Mô tô Thành Công với giá 22,9 triệu đồng/tháng, chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt xe khi khách vào ăn cơm và ngăn không cho hàng rong, ăn xin vào quán.



Tối 30-7-2010, sau khi ăn tối tại quán cơm Minh Đức, ông Lê Văn Ngai (62 tuổi, quốc tịch Hà Lan) đưa thẻ cho bảo vệ lấy xe. Do đông khách nên bảo vệ Bùi Đình Hoàng bảo ông Ngai tự lấy xe, dẫn đến cãi nhau.



Sau đó nhóm bảo vệ Hoàng, Nghĩa, Dương đã xông vào đánh và dùng roi điện chích vào người ông Ngai. Nạn nhân bỏ chạy và ngất xỉu, nhóm bảo vệ bỏ ra bãi xe.



Ông Ngai tỉnh dậy, gọi điện thoại kêu người thân đến đưa đi bệnh viện nhưng nhóm bảo vệ vẫn không tha và gọi điện “điều động” một nhóm khác đi xe 7 chỗ đến.



Xe ô tô của Công ty TNHH-DVBV Mô tô Thành Công chở theo ông Lê Tấn Nơi (phó giám đốc công ty), Nguyễn Ngọc Sinh và Huỳnh Văn Thương (bảo vệ) đến tiếp sức. Cùng lúc này, bảo vệ Trần Đức Thịnh cũng đi mô tô đến quán Minh Đức theo sự “điều động”.



Theo lời khai của ông Ngai thì nhóm bảo vệ đến sau cũng “hùa theo” nhóm bảo vệ trước dùng nón bảo hiểm, roi điện, tấn công nên ông chạy vào quán Minh Đức trốn. Thấy vậy một người đi đường vào can ngăn cũng bị đánh tơi tả. Tuy nhiên nhóm bảo vệ đến sau không thừa nhận và cũng không bị khởi tố.



Ông Lê Văn Ngai được dân quân và người đi đường đưa đi cấp cứu, tỷ lệ thương tật 8% vĩnh viễn.



Sau khi vụ án xảy ra, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan đã có công hàm yêu cầu cơ quan điều tra giải quyết sự việc đến nơi đến chốn. Ngày 3-8-2010 vụ án được khởi tố. Ngày 10-1-2011, Công an quận 1 ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, đến ngày 19-3 thì phục hồi điều tra vụ án.



Ngày 20-4 nhóm bảo vệ bị bắt giam.



