Hoãn xử vụ bị can Hoàng Khương đưa hối lộ

Nguyên nhân được lãnh đạo TAND TPHCM xác nhận do luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bị can Nguyễn Văn Khương) bận bào chữa trong một phiên xử khác tại Hà Nội. Từ trại giam Chí Hòa, bị can Nguyễn Văn Khương cũng có đơn xin hoãn phiên tòa.

Bị can Nguyễn Văn Khương (giữa) được đưa về trại tạm giam ngày 2-1. Ảnh: Phạm Dũng



Cũng với tội danh đưa hối lộ còn có các bị can Nguyễn Đức Đông Anh (SN 1989, em vợ Hoàng Khương), Trần Minh Hòa (SN 1991), Trần Anh Tuấn (SN 1966, Phó giám đốc Công ty TNHH Tân Hải Phong).



Trong vụ án này, nguyên thượng úy đội CSGT - Phản ứng nhanh quận Bình Thạnh, bị can Huỳnh Minh Đức (SN 1976) bị truy tố tội "Nhận hối lộ"; Tôn Thất Hòa (SN 1955, nguyên giám đốc doanh nghiệp Duy Nguyên) tội "Làm môi giới hối lộ".



Theo cáo trạng, khuya ngày 23-6-2011, trên địa bàn quận Bình Thạnh-TPHCM xảy ra một vụ tai nạn giữa xe ô tô tải đầu kéo do ông Võ Văn Thắng điều khiển và xe du lịch do ông Lê Anh Đức điều khiển. Bị can Huỳnh Minh Đức được phân công giải quyết vụ tai nạn. Sau đó hai xe được đưa về kho Tân Cảng tạm giữ để điều tra xử lý.

Vì biết Tôn Thất Hòa là chủ doanh nghiệp vận tải, quen biết nhiều cán bộ CSGT có thể nhờ giải quyết những vụ tai nạn bị giam xe và xin xe ra nhanh nên ông Trần Anh Tuấn (chủ xe đầu kéo) nhờ Hòa giúp đỡ. Trong vụ này, Tuấn đã nhờ Hòa móc nối và đưa cho Đức 3 triệu đồng để lấy xe ra.

Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Đức Đông Anh và Trần Minh Hòa có mối quan hệ gia đình, thân thích.

Khương đã nhận lời giải cứu xe đua xe trái phép của Trần Minh Hòa thông qua Nguyễn Đức Đông Anh.

Sau khi thống nhất, Trần Minh Hòa đã đưa cho Đông Anh 15 triệu đồng để Đông Anh đưa cho Khương lấy xe ra giùm.

Trong vai “Hoàng”, Khương đã thông qua Tôn Thất Hòa đưa cho Huỳnh Minh Đức 15 triệu đồng để lấy chiếc xe vi phạm của Trần Minh Hòa ra.