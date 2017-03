Hoãn xử vụ công an ăn chặn trầm kỳ ở Khánh Hòa

Hàng trăm người dân đã kéo đến trụ sở tòa án để theo dõi phiên xử. Tuy nhiên, phiên tòa sau đó được hoãn do luật sư của bị cáo Nguyễn Thành Trung (nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa) có đơn xin vắng và xin hoãn. Ngoài ra, trong 41 nhân chứng được tòa triệu tập chỉ có 16 người có mặt. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 18-6 tới.

Theo hồ sơ, tháng 9-2012, tại khu vực núi Gộp Ngà (thôn Ma O, xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn) có nhiều người tụ tập đào bới, tìm kiếm trầm kỳ. UBND huyện Khánh Sơn thành lập đội liên ngành làm công tác vận động quần chúng, ngăn chặn việc khai thác trầm kỳ trái phép. Đội này do Vũ Anh Trung (nguyên Đội trưởng Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an huyện Khánh Sơn) làm đội trưởng và Nguyễn Hồng Hà (nguyên Đội trưởng Đội CSGT Công an huyện Khánh Sơn) làm đội phó.

Các bị cáo trong vụ án trước tòa. Ảnh: LX

Khi nhóm phu trầm đào tìm được một ít trầm kỳ, các công an đã tịch thu rồi giữ lấy với ý định bán chia nhau. Người trực tiếp mang số trầm kỳ này đi bán và chia tiền là ông Nguyễn Thành Trung (nguyên trưởng Công an huyện Khánh Sơn, nguyên phó giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa), dù trước đó ông Trung không tham gia lấy trầm của dân. Cả hai lần bán được hơn 4,2 tỉ đồng.

Với hành vi nói trên, Nguyễn Thành Trung bị truy tố tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các bị cáo còn lại gồm Vũ Anh Trung, Nguyễn Hồng Hà, Luân Văn Nam và Trần Lệ Kiên (nguyên phó đội trưởng Đội Cảnh sát thi hành án hình sự - hỗ trợ tư pháp Công an huyện Khánh Sơn) bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

XUÂN PHƯƠNG