Hoãn xử vụ công an đánh chết người ở Phú Yên

Ngày 10-3, sau khi tiến hành thủ tục, TAND TP Tuy Hòa (Phú Yên) đã hoãn phiên tòa xử năm cán bộ công an dùng nhục hình khiến anh Ngô Thanh Kiều tử vong theo đề nghị của luật sư và đại diện VKS. Thẩm phán Lý Thơ Hiền, chủ tọa phiên tòa, cho biết việc vắng mặt 19/23 nhân chứng được triệu tập (hầu hết là cán bộ công an, trong đó có phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn) không đảm bảo cho việc xét xử. Do đó, tòa phải hoãn xử để triệu tập thêm các nhân chứng. Phiên tòa dự kiến sẽ mở lại vào sáng 26-3.

Như đã thông tin, chiều 12-5-2012, anh Kiều bị mời đến Công an TP Tuy Hòa làm việc vì bị cho là nghi can của một vụ trộm. Chiều hôm sau, anh bị dẫn giải lên Công an tỉnh Phú Yên. Sau đó công an đưa anh đi cấp cứu nhưng anh đã chết trên đường đến bệnh viện. Giám định pháp y kết luận anh Kiều chết do chấn thương sọ não.





Năm bị cáo công an và đại diện gia đình bị hại tại phiên tòa sáng 10-3. Ảnh: TẤN LỘC

Sau khi báo chí đưa tin, Cục Điều tra VKSND Tối cao vào cuộc khởi tố vụ án và khởi tố bị can năm cán bộ công an về tội dùng nhục hình, trong đó có nguyên thiếu tá, đội phó Đội Trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) - Công an tỉnh Phú Yên Nguyễn Minh Quyền.

Tại tòa hôm qua (10-3), chị ruột của bị hại đề nghị thay đổi chủ tọa phiên tòa vì cho rằng chủ tọa nhiều lần gây khó khăn cho luật sư bên bị hại. Tương tự, luật sư của bên bị hại cũng đề nghị thay đổi chủ tọa vì cho rằng thẩm phán này nhiều lần gây khó khăn cho luật sư trong việc tiếp cận, nghiên cứu hồ sơ. Ngoài ra, quyết định đưa vụ án ra xét xử cũng không có tên luật sư bên bị hại. Sau khi HĐXX hội ý, chủ tọa cho rằng yêu cầu thay đổi chủ tọa phiên tòa là không có căn cứ nên bác.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa, thừa nhận tòa có một số thiếu sót và “tòa có vi phạm thời hạn đưa vụ án ra xét xử nhưng không nghiêm trọng vì vụ án này cực kỳ phức tạp, có giai đoạn xin trao đổi nghiệp vụ với tòa án cấp trên nên hồ sơ phải gửi đi gửi về”. Trả lời câu hỏi vì sao vụ án này không xử lý tội bắt giữ người trái pháp luật (bắt giữ anh Kiều), ông Quang nói: Trước đây tòa thấy có dấu hiệu của tội này nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng cơ quan điều tra kết luận việc bắt giữ người chỉ vi phạm về mặt hình thức, thiếu thủ tục tố tụng, không cần thiết phải xử lý hình sự.

Trong vụ này, ngoài năm bị cáo, Cục Điều tra VKSND Tối cao còn kiến nghị xử lý kỷ luật chín cán bộ công an liên quan, trong đó có phó Công an TP Tuy Hòa Lê Đức Hoàn. Chiều 10-3, Đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Phú Yên, cho biết chín cán bộ này đã được xử lý kỷ luật nghiêm túc. Tuy nhiên, Đại tá Nghĩa không tiết lộ hình thức kỷ luật mà nói: “Công an tỉnh đã xử lý nghiêm túc rồi, còn xử lý ai, như thế nào là của trong nội bộ ngành, không cần lên báo làm gì… Tôi khẳng định là đã xử lý đúng quy định của ngành, xử rất nghiêm túc, người nào vi phạm đến đâu xử lý nghiêm túc đến đấy chứ không có vấn đề gì hết”.

TẤN LỘC