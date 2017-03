Hoãn xử vụ Huệ “taxi” lừa đảo chiếm đoạt gần 66 tỷ đồng

Theo lịch xét xử đã được công bố, sáng 20-9, TAND TP Cần Thơ mở phiên xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” với bị cáo đầu vụ là Trần Thị Bạch Huệ (35 tuổi, Huệ “taxi”) - chủ DNTN dịch vụ thương mại du lịch Thúy Nga.

Cùng hầu tòa với Huệ còn có em gái Huệ là Trần Thị Kim Luyến bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, 4 cán bộ ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ ra tòa và bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong đó có Nguyễn Minh Bảo - giám đốc phòng giao dịch Phú An và Nguyễn Phương Giang – giám đốc phòng giao dịch An Nghiệp.

Theo cáo trạng của VKSND TP Cần Thơ, tổng số tiền Huệ “taxi” lừa đảo, chiếm đoạt của các bị hại hơn 64 tỷ đồng và 600 chỉ vàng; trong đó, VietABank gần 46 tỷ và 600 chỉ vàng SJC.

Cụ thể, từ tháng 8-2009, lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số cán bộ Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ , Huệ nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng và cá nhân để trả nợ. Để thực hiện hành vi chiếm đoạt, Huệ nhận chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản là giấy chứng nhận quyền sự dụng đất (GCNQSDĐ) của nhiều người dân với số tiền ít và yêu cầu họ phải ký hợp đồng chuyển nhượng GCNQSDĐ cho người thân hoặc những người Huệ thuê đứng tên để nhận chuyển nhượng rồi thế chấp cho ngân hàng vay số tiền nhiều hơn nhằm chiếm đoạt, bỏ mặc hậu quả.

Sau khi được cán bộ ngân hàng giao tài sản thế chấp, Huệ đi làm thủ tục sang tên chủ quyền, cho người đứng tên vay để tiến hành công chứng hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch bảo đảm.

Lợi dụng sự quen biết với Nguyễn Minh Bảo – Giám đốc Phòng giao dịch Phú An và Nguyễn Phương Giang – Giám đốc Phòng Giao dịch An Nghiệp thuộc Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ , sau khi giải ngân xong, Huệ viện cớ mượn lại hồ sơ thế chấp để đi làm hồ sơ chuyển nhượng, sang tên cho người khác. Tuy nhiên khi có được tài sản thế chấp do cán bộ ngân hàng giao, Huệ làm các thủ tục để tiếp tục mang đi chuyển nhượng, cầm cố thế chấp cho các cá nhân và tổ chức tín dụng khác hoặc trả lại chủ cũ.

Với thủ đoạn gian dối nói trên, Huệ chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ số tiền trên 45,6 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC. Ngoài ra, Huệ còn chiếm đọat của các tổ chức cá nhân khác gần 19 tỷ đồng.









Huệ “taxi” – siêu lừa đất Cần Thơ

Trong các phi vụ lừa đảo của Huệ, các cán bộ và nhân viên Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ như các giám đốc phòng giao dịch Nguyễn Phương Giang và Nguyễn Minh Bảo cùng hai cán bộ tín dụng là Châu Thùy Dương và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh không thực hiện đúng các quy định của ngân hàng khi giải quyết cho Huệ vay tiền gây thiệt hại cho ngân hàng trên 45,6 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC. Trong đó, Nguyễn Minh Bảo và Nguyễn Ngọc Nguyên Khánh gây thiệt hại trên 6,6 tỷ đồng và 600 chỉ vàng SJC, còn Nguyễn Phương Giang cùng Châu Thùy Dương gây thiệt hại trên 35,8 tỷ đồng. Ngoài ra, Nguyễn Phương Giang còn gây thiệt hại thêm cho Ngân hàng TMCP Việt Á chi nhánh Cần Thơ trên 3,1 tỷ đồng .