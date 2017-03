Hoãn xử vụ ‘phạm tội vì hắt ly bia’ do bị cáo xỉu tại tòa

(PL) - Sáng 9-9, TAND huyện Định Quán (Đồng Nai) quyết định hoãn xử vụ bị cáo Trần Định Mỹ Lân, Trần Đình Lập, Nguyễn Quốc Hoàng (cùng ngụ huyện Định Quán) về tội làm nhục người khác vì bị cáo Lập ngất xỉu.

Trước đó, giữa tháng 7-2014, TAND huyện Định Quán cũng đã hoãn xử, trả hồ sơ cho cơ quan công an để điều tra bổ sung vì còn nhiều tình tiết cần được làm rõ...

Theo hồ sơ, trưa 10-10-2013, Lân, Lập và Hoàng (lái xe cho Lân) và hai khách hàng của Lân vào quán ăn trưa thì gặp ông Phạm Văn Trọng (Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Định Quán) cùng đoàn cán bộ đang ăn tại đây. Do trước đó có mâu thuẫn trong việc cưỡng chế nợ thuế nên Lân đã chửi bới, đưa điện thoại cho Hoàng quay clip. Sau đó Lân cầm ly bia tạt ông Trọng. Ông Trọng cầm khăn tay lau mặt thì Lân cầm ly bia khác tạt tiếp rồi túm cổ áo chửi bới. Lúc này, Lập cầm chai bia hăm dọa không cho các cán bộ thuế vào can. Khi ông Trọng chạy ra ô tô thì bị Lập đạp trúng khiến ông Trọng bị ngã. Ông Trọng và cán bộ thuế lên ô tô về thì Lân, Lập đứng cản không cho chạy, yêu cầu gọi công an đến. Theo kết quả giám định, ông Trọng bị thương tật 1% tạm thời…

Tại phiên tòa lần thứ nhất, công tố viên cho rằng ông Trọng cùng đoàn cán bộ thuế đi ăn trưa ngoài giờ hành chính nên truy tố các bị cáo với tình tiết tăng nặng định khung là phạm tội đối với người thi hành công vụ như cáo trạng nêu là không phù hợp. Vì vậy công tố viên quyết định chuyển khung hình phạt truy tố ba bị cáo từ khoản 2 Điều 121 BLHS (mức án cao nhất đến ba năm tù) sang khoản 1 (mức án cao nhất đến hai năm tù)…

VĂN NGỌC