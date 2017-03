Hoãn xử vụ trùm giang hồ bắn chết chủ DN Lan Thảo

Theo Huy Anh (TNO)

Dũng “ben” chính là kẻ đã nổ súng bắn chết ông Phan Văn Lan (40 tuổi), chủ doanh nghiệp Lan Thảo (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) vào tối 6.5.2011, gây chấn động dư luận.Sau khi hội ý, chủ tọa đã quyết định hoãn phiên tòa vì thiếu một số nhân chứng quan trọng. Dự kiến phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày 18, 19 và 20.6.Theo cáo trạng, Dũng "ben" từng là trinh sát hình sự Công an Q.Tân Bình, TP.HCM. Năm 1998, Dũng lấy trộm khẩu súng K59 của đồng đội nên bị sa thải khỏi ngành. Sau đó, Dũng làm trùm giang hồ chuyên bảo kê, đâm thuê chém mướn tại TP.HCM.Đầu tháng 5.2011, Dũng “ben” được Huỳnh Tấn Thành (32 tuổi, quê Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Phát (H.Bến Cát, Bình Dương), thuê lên Bình Dương "dằn mặt" anh Phan Văn Lan với giá 30 triệu đồng, nhằm mục đích đòi số tiền 500 triệu đồng.Chiều 6.5.2011, Dũng và đàn em là Bùi Ngọc Khánh (tức Khánh "phở", 46 tuổi, quê Hải Phòng) lên Bình Dương đi cùng với Thành và một nhóm người đến doanh nghiệp tư nhân Lan Thảo đòi nợ, nhưng gặp sự phản ứng từ phía chủ doanh nghiệp.Trong lúc hỗn chiến, Dũng “ben” lạnh lùng rút súng bắn thẳng vào người anh Lan, khiến nạn nhân chết trên đường đi cấp cứu. Sau khi gây án, Dũng, Khánh, Thành đều bỏ trốn.Ngày 9.5, Thành đã ra đầu thú tại Công an P.Tân Định, Q.1, TP. HCM. Một thời gian sau, Khánh "phở" cũng ra đầu thú.Ngày 14.8.2012, Dũng “ben” bị bắt tại ngõ 292, phố Nghi Tàm, Q.Tây Hồ, Hà Nội, khi đang sống rất vương giả cùng với người tình Vi Thị Thúy Dung (tức Dung "lừa", 50 tuổi, quê Hà Nội) đang bị Công an TP.HCM truy nã.