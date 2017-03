Hoãn xử vụ vu chị dâu ngoại tình vì vắng nhân chứng

Theo hồ sơ, cuối năm 2011, ông Lê Bá Hùng gọi điện thoại cho chồng bà Lang hỏi thăm đánh bắt trúng mực ở tọa độ nào để ông đưa ghe ra cùng đánh bắt. Tuy nhiên, do điện thoại mất sóng không liên lạc được nên ông Hùng gọi điện thoại cho bà Lang. Tối cùng ngày, chồng bà Lang gọi điện thoại cho vợ. Khi biết nội dung ông Hùng hỏi, chồng bà Lang giục vợ điện thoại cho ông Hùng đưa ghe gấp ra biển để cùng bắt mực.

Từ cuộc điện thoại này và nghi ngờ trước đây khoảng 20 năm, ông Hùng và bà Lang có quan hệ yêu đương với nhau, vợ ông Hùng liền kể cho bà Nguyễn Thị Ngọc Lanh (em chồng bà Lang) nghe. Sau đó bà Lanh liên tục gọi điện thoại cho vợ ông Hùng và ghi âm lại toàn bộ nội dung mà bà này nghi ngờ, ghen tuông chồng mình có quan hệ với bà Lang.

Tiếp đến bà Lanh gặp một số người kể chuyện chị dâu ngoại tình rồi điện thoại “mớm” cho những người này phát biểu và cũng ghi âm lại nội dung. Sau đó bà Lanh và nhóm bạn in sang thành nhiều đĩa CD và mở cho nhiều người nghe. Cùng thời điểm này, nhiều nơi trong xã xuất hiện hàng trăm tờ rơi có tiêu đề “TIN NÓNG” với nội dung quy kết bà Lang quan hệ... không trong sáng.

Trước sự việc ngày càng leo thang, bà Lang khởi kiện ra TAND huyện Tuy Phong, yêu cầu nhóm bà Lanh (gồm bốn người) phải xin lỗi công khai, bồi thường 4 triệu đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, vợ ông Hùng cho biết không rõ lý do gì mà bà Lanh điện thoại ghi âm. Do nóng giận bà có lời lẽ không đúng và đã hai lần xin lỗi bà Lang. Bà khẳng định việc mình ghen tuông vô cớ, chấp nhận xin lỗi lần nữa nhưng do kinh tế khó khăn không có khả năng bồi thường. Một người trong nhóm cũng nhìn nhận sai sót và mong bà Lang bỏ qua việc bồi thường vì kinh tế khó khăn.

Tuy nhiên, bà Lanh và một người nữa không đồng ý xin lỗi và bồi thường tiền vì cả hai cho rằng mình không nói xấu. Cả hai đều cho rằng việc ghi âm, in sang ra đĩa CD để sau này nếu bà Lang bị đánh ghen thì có chứng cứ cung cấp cho cơ quan điều tra. Cả hai không phát tán đĩa CD hay tờ rơi mà chỉ in sang một đĩa đưa về làm bằng chứng cho gia đình giải quyết nội bộ.

Sau khi xem xét, TAND huyện Tuy Phong nhận định căn cứ các lời đàm thoại trong đĩa CD, bà Lanh đều thống nhất, tán thành những lời lẽ cho rằng chị dâu mình đã ngoại tình. Hơn nữa, qua thu thập nhiều nhân chứng đều khẳng định bà Lanh đến nhà một số người yêu cầu họ mở đĩa CD để nghe những nội dung không đúng về chị dâu mình. Mặc dù chưa tìm ra thủ phạm phát hành tờ rơi nhưng với những chứng cứ trên, TAND huyện Tuy Phong chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Lang, buộc bốn phụ nữ trên phải xin lỗi công khai và mỗi người bồi thường thiệt hại 4 triệu đồng. Sau đó phía bị đơn kháng cáo...

PHÚ NHUẬN