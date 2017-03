Hoàng Anh Gia Lai sẽ nộp phạt vì chậm giao nhà

Sáng 29-10, gần 50 hộ dân chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3 tại đường Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè (TP.HCM) đã có cuộc họp với chủ đầu tư để khiếu nại chuyện chậm bàn giao nhà, chậm cấp giấy hồng cho người dân…

Phiền lòng về điều hành chung cư

Ông Võ Ngọc Minh, chủ của ba căn hộ A.1904, A.1704, A.1404, hỏi về việc phạt do bàn giao căn hộ chậm theo hợp đồng. “Khi mua ba căn hộ, tôi đóng tiền đúng hạn. Trong hợp đồng có ghi rõ là chủ đầu tư sẽ bị phạt tiền nếu chậm bàn giao căn hộ nhưng tới nay, tôi vẫn chưa nhận khoản tiền này” - ông nói.

Một người dân khác cũng phản ánh là ông đã năm lần bảy lượt đòi tiền phạt do chậm bàn giao căn hộ, bị đẩy từ chỗ này qua chỗ kia, cuối cùng hẹn ngày 6-10 sẽ trả lời. “Vậy mà tới nay cũng không thấy nói năng gì. Trung bình mỗi căn hộ sẽ được nhận khoảng 30 triệu đồng từ khoản này. Cả tòa nhà có trên 1.000 căn, tổng cộng phải 30 tỉ đồng, cộng thêm lãi suất hai năm nay thì cũng đã lên tới 40-50 tỉ đồng. Tôi muốn biết công ty có trả khoản này hay không? Khi nào thì trả?” - ông hỏi.

Chủ căn hộ B710 thì thắc mắc về những khoản chi do ban quản lý (BQL) chung cư thông báo. “Mỗi tháng, chi phí dịch vụ, giữ xe, BQL chung cư thu khoảng 800 triệu đồng. Mới đây, BQL chung cư cho biết chi phí từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 10 năm nay, mỗi tháng mất hơn 700 triệu đồng, trong khi trước đó họ cho biết chỉ khoảng 550 triệu đồng. Vì sao có sự tăng lên đột biến như vậy, số tiền chênh lệch đi đâu?” - ông hỏi.

Các cư dân đang bày tỏ bức xúc với chủ đầu tư về chung cư Hoàng Anh Gia Lai 3. Ảnh: Đ.VÂN

Bà Diệu, chủ căn hộ C806, cho hay vừa qua anh của bà mất, BQL chung cư không cho phép bà mang quan tài vào nhà sinh hoạt cộng đồng của chung cư làm lễ tang. “Tôi phải thuê rạp dựng ở ngoài, nhằm lúc trời mưa to gió lớn làm gia đình vất vả. Cư dân chung cư lỡ có chết thì làm đám tang chỗ nào?” - bà bức xúc.

Khi nào thì có giấy hồng?

Nhiều hộ dân khác đề nghị chủ đầu tư phải nói rõ khi nào căn hộ được cấp giấy hồng. “Chủ đầu tư cho hay diện tích trong giấy hồng sẽ bị sụt giảm vài mét vuông so với trong hợp đồng do cách tính mới theo yêu cầu của Bộ Xây dựng là không phủ bì. Nhưng tôi không đồng ý, hợp đồng bao nhiêu thì trong giấy chứng nhận phải ghi bấy nhiêu. May mà tôi chưa chuyển nhượng, bởi giả sử tôi đã bán nhà cho người khác mà giấy hồng sụt giảm vài mét vuông so với hợp đồng mua nhà của công ty thì người mua sẽ nghĩ như thế nào, tôi phải xử lý ra sao” - ông Minh nói.

Sẽ chấn chỉnh ngay!

Đại diện chủ đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Hoàng Anh (Hoàng Anh Gia Lai), ông Lê Hùng, nói: “Tôi rất đau lòng khi nghe việc người nhà không được làm lễ tang ở phòng sinh hoạt cộng đồng. Tôi sẽ làm rõ việc này”.

Ông Hùng cũng giải thích: Trước đây chủ đầu tư lập ra đơn vị quản lý chung cư (Công ty Hoàng Anh Viễn Đông) nhằm điều hành hoạt động của nhà chung cư trong thời gian chưa có ban quản trị (BQT) nhà chung cư. “Chúng tôi sẵn sàng rút Viễn Đông, nhường lại công việc điều hành cho BQT chung cư để có thể thuê đơn vị khác. Khi BQT đã thống nhất, bầu bán xong xuôi, chủ đầu tư sẽ gửi chi phí bảo trì chung cư cho BQT”. Cạnh đó, ông cho biết sẽ yêu cầu Công ty Viễn Đông công khai tài chính, thu bao nhiêu, chi cái gì cho bà con nắm.

Riềng về giấy hồng, ông cho biết đã và đang thuyết phục để các cơ quan có thẩm quyền đồng ý ghi diện tích trong giấy theo hợp đồng như đã thực hiện với chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1 và 2. “Thời gian chậm một phần do quy trình cấp giấy mất thời gian. Sở TN&MT thụ lý nhưng huyện Nhà Bè cấp giấy. Cấp xong phải chuyển ngược cho Sở để phát ra” - ông nói. Về tiền phạt do chậm bàn giao nhà, ông cho hay sẽ giải quyết cho người nào thực hiện việc nộp tiền đúng thời hạn của hợp đồng.

CẨM TÚ - ĐÌNH VÂN