Hoàng Khương nhận bốn năm tù

Nhận hối lộ 18 triệu đồng Với các bị cáo khác, HĐXX cho rằng bị cáo Đức, Thất Hòa, Anh Tuấn khai nhận vụ xe đầu kéo. Thất Hòa, Đông Anh, Minh Hòa khai nhận vụ xe Suzuki Sport bị giữ do đua xe phù hợp lời khai của Hoàng Khương. Sau việc giải quyết trả xe đầu kéo, Thất Hòa rủ Hoàng Khương đi theo và giới thiệu với Đức rằng Hoàng Khương là Hùng, tài xế cho mình, cần giải quyết lấy xe ra cho người cháu. Thấy Đức có vẻ đồng ý, Hoàng Khương nhờ người về nhà lấy tiền và biên bản xử phạt đưa cho Đức. Ba ngày sau, Đức trả xe. Như vậy, Đức đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hối lộ 18 triệu đồng để trả cho người vi phạm một giấy phép lái xe và hai xe vi phạm không đúng quy định. Tại tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải nên tòa tuyên án như trên. Với bị cáo Tôn Thất Hòa, Tuấn, Minh Hòa hành vi phạm tội cũng đã rõ, các bị cáo cũng khai báo tại tòa. Đông Anh không biết Đức nhưng qua Hoàng Khương đã đưa tiền, giấy tờ để lo lót lấy xe... nên hành vi cũng đã cấu thành tội phạm. Trước đó, bào chữa cho Đức, luật sư đề nghị tòa xác định lại giá trị số tiền bị cáo bị quy kết nhận hối lộ. Bởi thực tế với lỗi vi phạm của chủ xe đua (bị cáo Trần Minh Hòa) thì tiền Đức đóng phạt giùm để lấy xe ra đã là 12 triệu đồng. Luật sư đề nghị tòa trừ số tiền này trong tổng số tiền mà cáo trạng quy kết Đức nhận hối lộ để xử bị cáo xuống khoản 1. Tuy nhiên, tranh luận lại, công tố viên bảo hành vi nhận hối lộ của bị cáo cấu thành ngay từ đầu nên tất cả số tiền Đức nhận là phạm pháp, không thể cấn trừ như lập luận của luật sư... Tâm tư người nhà Hoàng Khương Sau khi tòa tuyên án, vợ Hoàng Khương cho biết tòa tuyên mức án trên là quá nặng với chồng và em trai và sẽ kháng cáo. Cha của Hoàng Khương (năm nay đã hơn 80 tuổi) khóc sau khi nghe tòa tuyên án con trai. Ông nói: “Bây giờ tôi chỉ còn biết chờ vào phiên phúc thẩm, hy vọng con tôi sẽ được giảm án”. Trước đó, ông đến tòa dù đầy hồi hộp lo âu vẫn cố mỉm cười mỗi khi được đồng nghiệp của con động viên. Ông bảo: “Tôi càng mơ hồ hơn khi con thì bảo oan, người ta (cơ quan tố tụng - PV) lại bảo nó có tội. Nhưng tôi tin vào nó…”. Cha của Hoàng Khương khóc sau khi con mình bị tuyên án. Ảnh: HUYỀN VI Phóng viên bị hạn chế đi lại Do số lượng người nghe tuyên án khá đông nên chiều qua, khi các phóng viên trình thẻ bước vào phòng xử là phải ở luôn trong đó. Nếu ra ngoài chụp ảnh cũng bị lực lượng cảnh sát tư pháp yêu cầu ở lại phòng để đảm bảo an ninh. Trước khi HĐXX bước ra, thư ký phiên tòa cũng hai lần yêu cầu phóng viên không được lên gần vành móng ngựa và phía bục HĐXX để chụp ảnh nên tất cả phải đứng dưới chụp từ phía sau bị cáo.