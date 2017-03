Hoảng loạn vì trường “dọa” sập

Gãy thanh xà gồ

Cô giáo Trần Thị Bích Hòa, giáo viên môn vật lý của trường, kể lại: “Sáng 21-10, tại phòng học số 10 của lớp 7G, trong lúc cô trò chúng tôi đang học thì bỗng nhiên trên mái phòng học phát ra nhiều âm thanh rất to rồi một đoạn gỗ trên trần gãy đôi rơi xuống lớp học, rất may không trúng đầu học sinh. Sau đó, hai bên vách tường xuất hiện nhiều vết nứt. Hoảng quá, tôi hét lớn yêu cầu học sinh chạy nhanh ra khỏi lớp. May mà phòng học không bị sập, nếu không hậu quả thật khó lường”.

Ít phút sau khi xảy ra sự cố, sáu phòng học còn lại của dãy trường này cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Bà Trần Thị Thanh Hà, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhà trường đã cho các em thu dọn cặp sách rời khỏi phòng học. Hàng trăm học sinh hoảng loạn chạy bạt mạng để thoát thân.

Trong ngày 22-10, toàn bộ bảy phòng học xuống cấp đã được niêm phong, cắm biển cảnh báo không cho học sinh ra vào. Mọi vật dụng, bàn ghế trong các phòng học này cũng được di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Sau sự cố, để việc học của các em không bị gián đoạn, Ban giám hiệu nhà trường đã dọn các phòng y tế, phòng hiệu bộ, phòng thư viện… sang nơi khác để nhường chỗ cho các em học tạm.

Trường mới: Vẫn chờ!

Được biết, Trường THCS Trần Phú được xây dựng từ trước năm 1975 và đã qua vài lần tu sửa, cơi nới. Nhiều công trình của trường đã xuống cấp nghiêm trọng và thiếu thốn như: dột nước khi mưa, nhà vệ sinh hư hỏng nặng, không nhà để xe, không phòng học bộ môn, không phòng chức năng, không sân chơi bãi tập… Mặc dù trường có 15 phòng nhưng có đến ba phòng không thể giảng dạy. Để tránh ngói rơi trúng đầu học sinh, nhà trường đã “gia cố” bằng cách lợp thêm một lớp tôn dưới mái ngói cũ. “Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế vì trường đã xuống cấp lắm rồi. Chỉ sợ sắp tới có mưa lớn và gió bão thì không biết sẽ như thế nào” - bà Hà nói.

Bà Hà cho biết dự án xây mới Trường THCS Trần Phú (tại tổ 17, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi) đã được khởi công từ đầu năm 2009. Theo kế hoạch, đầu năm học 2011-2012 trường sẽ di dời về địa điểm mới nhưng vì trường chưa xây dựng xong nên hơn 700 học sinh và giáo viên của trường phải… chờ.

Sáng 21-10, học sinh khối lớp 9 vẫn tiếp tục học tại trường. Em Phan Thị Tố Nga, học sinh lớp 9A, cho biết: “Hôm qua học ở phòng bên, ngói rơi xuống chúng em sợ lắm, giờ chuyển qua phòng học tạm này cũng không yên tâm. Em mong sao chúng em sớm được chuyển lên trường mới để học cho an toàn”. Còn em Lê Thanh Bình, học sinh lớp 7 của trường, cho biết: “Em sợ lắm, giờ thầy cô bảo vào phòng học thì em vào chứ ngồi học mà em sợ trường sập đè chết em và các bạn. Nhiều hôm đang học, mưa dột ướt cả vở. Ba mẹ em bảo nếu sang năm mà chưa về trường mới thì sẽ chuyển trường cho em”.

Trường THCS Trần Phú mới đã hoàn thành gần 90% khối lượng công trình nhưng phải chờ gia đình ông Nguyễn Trần Lai giao trên 1.000 m2 đất để hoàn thành tường rào, sân trường… Mặc dù chúng tôi đã nhiều lần làm việc nhưng ông Lai vẫn không chịu bàn giao đất theo giá bồi thường hiện nay của Nhà nước. Hiện chúng tôi đang tính đến phương án cưỡng chế nếu thời gian tới ông Lai không chịu bàn giao mặt bằng xây dựng trường. Ông NGUYỄN TIẾN DŨNG, Phó Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi

