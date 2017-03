“Tính hợp pháp của Uber tại Việt Nam là chưa có, mà nếu chưa có quy định là vi phạm” - Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định.





Hoạt động của xe Uber là không hợp pháp. Ảnh: TTO

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường, sự xuất hiện của taxi Uber tại TP.HCM và Hà Nội được sự hưởng ứng của người dân do giá cước rẻ, tiện lợi… Tuy nhiên, hình thức vận tải hành khách của xe Uber tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả tài xế lẫn khách hàng. Vì thế, bộ trưởng Bộ GTVT đã có văn bản gửi các bộ, ngành liên quan đề nghị làm rõ hoạt động của loại hình taxi Uber.

Văn bản này nêu rõ: Xe Uber không bảo đảm quyền lợi cho người đi xe vì đây không phải là hình thức kinh doanh vận tải phù hợp với quy định hiện hành (kinh doanh có điều kiện). Người điều hành, người lái xe không được quản lý theo quy định do đó tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn giao thông cũng như an toàn tài sản của bản thân người đi xe.

Taxi Uber không đăng ký, không thực hiện nộp thuế. Đặc biệt khi xảy ra sự cố, hành khách sẽ gặp rủi ro vì không được bảo hiểm. Ngoài ra, sự hoạt động chưa có quản lý của loại xe này dẫn tới cạnh tranh bất bình đẳng giữa các doanh nghiệp taxi…

Ông Trường cho hay Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra thuế và việc thanh toán tiền của người đi xe với tổ chức, cá nhân sử dụng phần mềm Uber, xử lý theo quy định nếu có. Bộ GTVT cũng đề nghị Bộ Công an tăng cường kiểm tra phát hiện xử lý đối với lái xe chở người có thu tiền nhưng không thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; có biện pháp ngăn chặn việc vi phạm pháp luật nếu có của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phần mềm Uber.

Đại diện Bộ GTVT cũng nhấn mạnh: “Bộ ủng hộ các doanh nghiệp phát triển, áp dụng công nghệ thông tin vào trong kinh doanh vận tải nhưng phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định”.