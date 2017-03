Hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ trong tuần

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tặng quà công nhân Công ty Nhôm Lâm Đồng-TKV. Ảnh: VGP

Trong chuyến công tác tại Tây Nguyên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tới thị sát, kiểm tra tình hình sản xuất, tiến độ triển khai thực hiện dự án Tổ hợp bauxite-nhôm Tân Rai-Lâm Đồng và Nhà máy sản xuất alumin Nhân Cơ, tỉnh Đắk Nông.

Thủ tướng đánh giá cao những cố gắng của địa phương, của TKV đã đưa dự án đạt được những kết quả bước đầu đáng mừng; khẳng định chủ trương của Đảng, Nhà nước về khai thác bauxite để sản xuất alumin là đúng đắn, vì các dự án đều phải đảm bảo mục tiêu chung là hiệu quả kinh tế-xã hội (Dự án Tân Rai đã đảm bảo được yêu cầu này, giá bán sản phẩm thực tế cao hơn so với giá tính toán, chưa chạy hết công suất nhưng năm 2014 đã đóng góp vào giá trị sản xuất công nghiệp khoảng 3.500 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 200 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 1.200 lao động địa phương với mức lương trên 6 triệu đồng/người/tháng. Yêu cầu về môi trường được bảo đảm, các thông số về môi trường đều dưới ngưỡng tiêu chuẩn cho phép; khai thác quặng đến đâu hoàn nguyên đến đó để tiếp tục trồng các cây công nghiệp dài ngày).

Thủ tướng yêu cầu TKV tiếp tục tiếp nhận, vận hành tốt nhà máy alumin, nâng công suất của nhà máy lên 100%; bảo đảm tuyệt đối an toàn lao động; hết sức chú trọng tới công tác bảo vệ sinh môi trường.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý, khi nhà máy đi vào hoạt động ổn định cần sớm tiến hành cổ phần hóa, cho tư nhân, các nhà đầu tư chiến lược tham gia cổ phần để tiếp tục mở rộng quy mô nhà máy theo hướng mở rộng sản xuất nhôm, chế biến sâu các sản phẩm từ nhôm cũng như tạo các điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư vào sản xuất sắt từ bùn đỏ.





*Phát biểu tại Hội nghị liên tịch thường niên của Chính phủ và Ủy ban TWMTTQ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao UBTWMTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Chính phủ trong thực hiện nhiệm chung và mong muốn sự phối hợp này sẽ tiếp tục được tăng cường để thực hiện tốt 3 nhiệm vụ lớn đặt ra trong năm 2015. Đó là thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội đã đề ra; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp, đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh-quốc phòng, giữ vững môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ, các Bộ, ngành địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc chủ động cung cấp thông tin, tăng cường các hoạt động giải trình, giải đáp; mong muốn MTTQ tiếp tục thực hiện tốt công tác tiếp nhận các ý kiến phản hồi cũng như những kiến nghị, đề xuất của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách.

* Trước thềm năm mới Ất Mùi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh đã tới các địa phương, thăm hỏi, tặng quà Tết cho đồng bào nghèo, bà con dân tộc thiểu số, vùng khó khăn, gia đình chính sách.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đã tới thăm, động viên các lực lượng, những cán bộ, chiến sỹ, công nhân vẫn làm nhiệm vụ trong những ngày Tết trong các lĩnh vực đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, điện, giao thông vận tải, vệ sinh môi trường.

* Dù không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, nhưng những sự cố liên quan đến an ninh, an toàn hàng không dân dụng năm 2014 phải được coi là hết sức nguy hiểm, đòi hỏi có biện pháp phòng ngừa tối đa và mất an ninh hàng không là điều không được phép xảy ra - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh quan điểm này tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban quốc gia, Ủy ban Khẩn nguy, các hãng hàng không, tổng công ty quản lý bay, công ty cảng hàng không phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho năm 2015, trong đó siết chặt kỷ cương để an ninh hàng không dân dụng phải như trong quân đội, xử lý nghiêm, rõ trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó phụ trách vấn đề an ninh, an toàn cũng như các đối tượng vi phạm với tinh thần “không có sự cố nào mà không có trách nhiệm liên quan yếu tố quản lý”.

* Phát biểu tại Hội nghị Ủy ban Quốc gia về thanh niên, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng Ủy ban cần tham mưu, đề xuất cụ thể và có những chỉ đạo quyết liệt nhằm phát huy tối đa sức mạnh lực lượng lao động trẻ trong giai đoạn “dân số vàng” để phát triển kinh tế-xã hội, dựng xây đất nước.

Ủy ban Quốc gia về thanh niên cần chủ động phối hợp với các bộ, ngành xây dựng chương trình hành động cụ thể để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại các trường dạy nghề, cao đẳng, đại học; kết nối hệ thống sàn giao dịch, trung tâm giới thiệu việc làm với mục đích cuối cùng là học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm. Đồng thời, mạnh dạn đi đầu trong xã hội hóa, liên kết với DN để vận hành hiệu quả các trung tâm dạy nghề, sàn giao dịch việc làm thực thuộc có hiệu quả nhất.

Phó Thủ tướng cũng gợi ý việc nghiên cứu, đề xuất chương trình phổ cập thông tin khoa học, kỹ thuật cho mọi người, nhất là thanh niên ở vùng nông thôn, miền núi./.

Theo Nguyên Linh (Chinhphu.vn)