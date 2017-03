Hóc Môn, TP.HCM: Thiệt mạng vì đường hư

Đã vào những ngày nắng ráo nhưng nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.HCM vẫn còn xảy ra tình trạng đọng nước, nham nhở. Ít ai ngờ rằng những vũng nước, ổ gà tưởng chừng nhỏ bé này đã và đang gây ra nỗi ám ảnh cho người lưu thông, nhất là ở các tuyến đường ngoại thành.

Chết nhiều vì né vũng nước

Ngày nào cũng chạy xe máy qua đường Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn) nhưng mỗi khi nhìn thấy những vũng nước đọng trên đường, anh Nguyễn Thanh Tùng lại nổi da gà. “Tôi từng chứng kiến một người chạy xe máy vì né vũng nước trên đường mà bị xe tải tông. Anh ta bị thương rất nặng, không biết sống chết thế nào. Do đó, hễ mỗi lần chạy xe qua tuyến đường này, thấy đường đọng nước là tự dưng tôi thấy sợ. Bây giờ, buổi tối tôi rất ngại đi qua đường này vì thấy nguy hiểm quá” - anh Tùng giải thích.

Có mặt trên tuyến đường Đặng Thúc Vịnh vào các ngày 24 và 25-11, chúng tôi nhận thấy một số đoạn còn xảy ra tình trạng đọng nước do ổ gà, nhấp nhô. Vị trí đọng nước thường nằm ở làn dành cho xe hai bánh. Theo quán tính, nhiều người chạy xe máy thấy vũng nước, ổ gà thường bẻ tay lái, lấn sang làn ô tô. Trong khi đó, mặt đường lại nhỏ hẹp, chỉ khoảng 7 m nên rất nguy hiểm, tai nạn giao thông (TNGT) ở những đoạn đọng nước luôn chực chờ, nhất là vào ban đêm. “Số liệu tổng hợp các vụ TNGT trên đường Đặng Thúc Vịnh thời gian gần đây cho thấy phần lớn tai nạn xảy ra vào ban đêm. Có thể do ban đêm trời tối, khi thấy vũng nước, ổ gà, người đi xe máy bị bất ngờ nên xử lý theo quán tính bằng cách bẻ tay lái né vũng nước. Do đó, tai nạn xảy ra nhiều” - một thành viên Ban An toàn giao thông huyện Hóc Môn, cho hay.

Theo Công an huyện Hóc Môn, chỉ tính tám tháng đầu năm 2016, trên đường Đặng Thúc Vịnh đã xảy ra năm vụ TNGT nghiêm trọng, làm năm người chết và hai người bị thương. “Nguyên nhân chủ yếu là do người điều khiển phương tiện né vũng nước đọng. Hiện bề rộng mặt đường nhỏ hẹp, số phương tiện ô tô lưu thông đông cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn nói trên” - Công an huyện Hóc Môn nhận định và đề nghị các đơn vị liên quan cần sớm có biện pháp sửa chữa, nâng cấp tuyến đường Đặng Thúc Vịnh.





Trời nắng nhưng nước đọng, ổ gà trên đường Đặng Thúc Vịnh đã dẫn đến nhiều vụ TNGT chết người. Ảnh: TR.THANH

Hạ tầng bất cập, tai nạn tăng

Số liệu do Công an huyện Hóc Môn tổng hợp cho thấy trong chín tháng đầu năm 2016, trên địa bàn huyện đã xảy ra 46 vụ TNGT, làm chết 46 người. So với cùng kỳ năm 2015, số vụ tai nạn tăng 13 (hơn 35%), số người chết tăng 10 người (hơn 27%). Theo chính quyền, các địa phương có số vụ TNGT xảy ra nhiều như xã Thới Tam Thôn, Đông Thạnh. Một trong những nguyên nhân làm tai nạn tăng lên là do nhiều tuyến đường chưa có hệ thống cống thoát nước. Nước thường xuyên đọng trên mặt đường làm xuất hiện ổ gà gây nguy hiểm cho người lưu thông.

Câu chuyện ở huyện Hóc Môn cũng đang xảy ra ở một số quận, huyện ngoại thành, nơi hạ tầng giao thông chưa được đầu tư đồng bộ, dẫn tới tình trạng đường đọng nước, hư hỏng như ở quận 7, 9, Bình Tân hay huyện Bình Chánh.

Đơn cử, tại quận Bình Tân, trong tám tháng đầu năm 2016, toàn quận xảy ra 60 vụ TNGT, làm 60 người chết, tám người bị thương. Nếu so với cùng kỳ năm 2015, số vụ TNGT trên địa bàn tăng bảy vụ (hơn 13%), số người chết tăng bảy người (hơn 13%), số người bị thương tăng bốn người (hơn 100%).

Ban ATGT quận Bình Tân nhận định một trong những nguyên nhân TNGT tăng là do công tác đầu tư hạ tầng giao thông trên địa bàn quận chậm triển khai. Trong đó, ngoài tình trạng đường hư hỏng chưa được nâng cấp còn có tình trạng thiếu đèn tín hiệu giao thông ở các giao lộ.