Học sinh lớp 11 giết người, cướp của vì nợ nần

Theo cáo trạng, chiều ngày 10/8, Toàn rủ bạn là Nguyễn Văn Trịnh cùng thôn đi lên TP Pleiku để cầm cố chiếc xe máy BKS 81N5-2548 của gia đình Toàn, được 3,5 triệu đồng. Sau đó, Trịnh chở Toàn đến một tiệm cầm đồ tại khu vực phường Chi Lăng, TP Pleiku trả 3,3 triệu đồng để lấy lại chiếc laptop mà Toàn đã cầm trước đó 2 tuần.

Khi cả 2 về đến lô cao su gần UBND xã Ia Glai, Toàn xuống xe bảo Trịnh đi về trước. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Toàn biết gia đình anh Nguyễn Xuân Nam có chiếc xe máy Jupiter, nhà lại ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại, nên Toàn nảy sinh ý định cướp chiếc xe.

Toàn lấy 1 cây sắt nhổ đinh giấu trong bụi cây và vào khu chuồng bò nhà anh Nam lấy thêm một dao cạo mủ cao su mang theo. Sau đó, Toàn gọi điện thoại 2 lần để dò hỏi xem anh Nam có nhà không. Khi biết anh Nam vắng nhà, y liền vào phòng khách, thấy bà Hà Thị Uân (53 tuổi), mẹ anh Nam, đang xem ti vi, liền dùng cây sắt nhổ đinh và dao cạo mủ cao su đập liên tiếp vào đầu bà Uân. Thấy bà Uân đã bất tỉnh, Toàn xuống nhà bếp lấy xe của anh Nam chạy về TP Pleiku.

Đến tiệm cầm đồ H.K., Toàn cầm cố chiếc xe lấy 6,4 triệu đồng rồi mang tiền đi chuộc lại chiếc xe của mình vừa cầm trước đó. Tiếp đó, Toàn đến một tiệm cầm đồ khác trên đường Phạm Văn Đồng, chuộc lại cái laptop thứ 2 cũng do Toàn cầm cố trước đó. Sau đó Toàn thuê nhà nghỉ ở lại một đêm.

Ngay hôm sau về lại Chư Sê, Toàn đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tại đây y khai bản thân đang là học sinh lớp 11, do thiếu tiền ăn chơi nên phải thế chấp tài sản rồi nảy sinh ý định cướp của. Với sự ra tay tàn nhẫn, nạn nhân của Toàn đã tử vong do chấn thương sọ não, đa vết thương vùng đầu.

Theo Thiên Thư (Dân trí)