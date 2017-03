Học sinh lớp 7 nhập viện sau khi bị công an xã làm việc

Theo gia đình em Hải, em nhập viện và điều trị tại đây sau khi được gia đình đưa ra khỏi trụ sở Công an xã Thạnh Phú vào chiều 19-3 và bệnh viện chẩn đoán em bị chấn thương ngoại thần kinh. Hiện gia đình đang viết đơn tố giác sự vụ công an xã làm việc bất thường, có dấu hiệu đánh đập các em trọng thương đến các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau.

Trước đó, sáng 19-3, hàng loạt học sinh cùng khối lớp 7 của Trường THCS Trần Quốc Toản bị công an làm việc về một vụ mất tiền. “Có hai người là Trần Quốc Bảo và Nguyễn Thanh Thảo xưng là công an đến mượn con trai tôi về trụ sở công an làm việc. Đến trưa, tôi nghe nói con tôi bị công an đánh nên đến xem nhưng không được cho vào…” - chị Lê Thị Hân, mẹ em Hải, cho biết. Còn theo phía nhà trường, công an có đến đề nghị mượn một học sinh và nhà trường đã không đồng ý. Tuy nhiên, công an nói có báo và mời gia đình em này rồi nên cứ dẫn đi…

Trong ngày 21-3, khi dư luận đang nóng lên nghi vấn công an đã có hành xử chưa đúng với các học sinh (tám học sinh bị mời làm việc và có dấu hiệu bị đánh đập) thì Công an và lãnh đạo UBND xã Thạnh Phú với lý do bận việc nhà và là ngày nghỉ nên không cung cấp thông tin.

TRẦN VŨ