Học sinh TP.HCM được nghỉ học từ trưa 25-12 do bão 16

Chủ động đối phó với bão số 16, ngày 24-12, Phó Chủ tịch trường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm có công điện hỏa tốc, chỉ đạo Sở Giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM, các trường đại học, cao đẳng, trung học, tiểu học và mầm non, UBND các quận, huyện thông báo ngay cho giáo viên, học sinh, sinh viên nghỉ học kể từ 12 giờ trưa 25-12 cho đến hết ngày 26-12.

Riêng học sinh Cần Giờ nghỉ học từ sáng 25 đến hết ngày 26-12.



Vi trí, đường đi của bão số 16

Công điện cũng yêu cầu giám đốc các sở, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan, chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thực hiện nghiêm công điện 7923 ngày 24-12 của UBND TP.HCM về chủ động đối phó với bão số 16.



+Trong chiều tối cùng ngày, tại cuộc họp khẩn với lãnh đạo các quận huyện, sở ngành liên quan, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị chức năng trực chiến 24/24.

Sở y tế phối hợp sở điện lực đảm bảo nguồn điện liên tục tại bệnh viện bảo công tác cứu nạn, cứu hộ, có phương án dự phòng. Ban chế xuất, Ban quản lý khu công nghệ cao …đảm bảo an toàn nhà xưởng. Những khu vực có nguy cơ sạt lở cao như Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh, Thủ Đức phải chủ động phương án di dời đến địa điểm an toàn. Công ty công xanh khẩn trương có phương án xử lý cây gãy đổ đảm bảo an toàn, lưu thông thông suốt.

TPHCM có nhiều công trình đang thi công: yêu cầu phải ngưng hoạt động, phải có biện pháp xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố.