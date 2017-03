Hội An: Cấm chủ ghe chở khách du lịch trong mùa lũ

Clip: Du khách và người dân chèo thuyền trên lũ ở Hội An

Theo đó, trong những ngày qua do mưa lớn cùng với tình trạng nước sông Hoài lên cao đã khiến cho nhiều tuyến đường tại Hội An và các hàng quán ngập nước. Trong những ngày qua, do nhu cầu tham quan du lịch của khách nên một số chủ ghe thuyền đã hoạt động chở khách để lấy tiền.



Lũ làm ngập nhiều tuyến đường ở Hội An

Trong sáng nay, các tuyến đường đến Hội An đã ngập nước, cùng với đó nhiều điểm nước chảy siết rất nguy hiểm như các tuyến dọc sông Hoài, tuyến Bạch Đằng, Lê Lợi. Tại các xã vùng trũng như Cẩm Kim, Cẩm Phô, Cẩm Châu, phường Minh An, Thanh Hà chìm trong biển nước, một số tuyến đường ngập sâu hơn 1 m.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản của người dân trong ngày mưa lũ, chính quyền thành phố luôn thông tin về tình hình diễn biến lũ để mọi người kịp thời ứng phó. Đồng thời, các địa phương cũng cử lực lượng để chốt chặn các điểm nước chảy siết và nguy hiểm để đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng đang tính đến phương án sơ tán và di dời người dân ở những vùng nguy hiểm nếu nước dâng cao.



TP Hội An cấm chỉ ghe chở khách du lịch



Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch TP Hội An, cho biết phía chính quyền luôn chủ động cung cấp thông tin lũ lụt để người dân kịp thời đối phó. Chính quyền cũng yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch báo cáo về tình hình lưu trú của khách du lịch. Cùng với đó, để đảm bảo an toàn trong mùa lũ, thành phố cấm các chủ ghe thuyền trên địa bàn chở khách du lịch trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp.