Hội An họp báo về vụ “ép” du khách mua vé thăm phố cổ

Du khách tham quan điểm trình diễn nghề thủ công. (Ảnh: Hà Dương/TTXVN)

Với ý kiến nếu như trước đây, du khách vào các điểm chọn tham quan mới phải mua vé, lãnh đạo thành phố Hội An giải thích: từ tháng 10/1995, thành phố Hội An đã thay đổi phương thức phát hành vé tham quan trọn gói “Quần thể kiến trúc văn hoá Khu phố cổ Hội An.”Đối với giá vé dành cho khách nước ngoài là 120.000 đồng/vé được điều chỉnh tăng từ ngày 1/11/2012, giá vé dành cho du khách Việt Nam là 80.000 đồng/vé được điều chỉnh tăng từ ngày 1/7/2013. Trước khi điều chỉnh giá vé, thành phố đều gửi thông tin đến các hãng lữ hành trước ít nhất một tháng như hợp đồng. Đây không phải lá giá vé quá cao khi du khách đựơc vào tham quan, giới thiệu, thưởng ngoạn phố cổ cũng như các di tích trong quần thể Di sản Văn hóa thế giới.Ông Võ Phùng, Giám đốc Trung tâm văn hóa-thể thao thành phố Hội An cho biết trong những ngày qua, tỉnh tích cực thu vé nhằm chống thất thu, nhưng mục đích chính là để bảo vệ quyền lợi du khách khi đến tham quan, lưu trú tại đây. Bởi vì có nhiều hướng dẫn viên, hãng lữ hành mặc dù đã thu phí tham quan của du khách theo tour nhưng khi đến với Hội An thì không mua vé cho du khách để đựơc hướng dẫn, thuyết minh mà để mặc cho du khách “lơ ngơ” trong phố cổ, quyền lợi chính đáng không được đáp ứng. Từ đó, những nét đặc sắc của Hội An sẽ không được đến với du khách.Để trong thời gian tới, để việc thu vé cũng như tạo điều kiện thuận lợi và tâm lý thoải mái cho du khách, thành phố Hội An đang tích cực triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tiếp tục tuyên truyền giới thiệu rộng rãi đến các hãng lữ hành, doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp khách sạn làm thế nào để mọi khách du lịch đến với Hội An đều biết là khi vào Khu phố cổ đều phải mua vé tham quan và qua việc mua vé tham quan của mình góp phần rất quan trọng (hơn 85% tiền bán vé) cho việc trùng tu, tôn tạo di sản thế giới Hội An. Các khách sạn, nhà nghỉ, home stay... trên địa bàn thành phố phải vào cuộc cùng có trách nhiệm với thành phố giới thiệu cho du khách biết chủ trương trên...Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An cho biết: Phải nói thực rằng có nhiều người chưa hiểu Hội An, vấn đề này lỗi phần nhiều thuộc về chúng tôi khi chưa tuyền truyền, giải thích và đưa thông tin đầy đủ đến với du khách. Các bạn phải biết rằng, tất cả những ngôi nhà, hội quán, đình chùa... trong phố cổ đều là di tích. Vì vậy, cần có kinh phí trùng tu thường xuyên cho các di tích.Trong thời gian qua, các công trình trùng tu trên địa bàn đều đựơc thành phố đầu tư từ ngân sách khoảng 80% kinh phí.Trong thời gian tới, thành phố kiên quyết không để khách du lịch đã mua tour qua doanh nghiệp và có cơ cấu chương trình tham quan bị lừa khi chỉ đựơc vào phố mà không được thuyết minh, giới thiệu đầy đủ về di sản. Lực lượng kiểm soát sẽ xử lý nghiêm những những hướng dẫn viên có hành vi trốn mua vé.Khi du khách đi lẻ vào phố cổ thì lực lượng chức năng mời mua vé một cách lịch sự-thân thiện-tươi cười, nếu thực sự khách không biết chủ trương (do lỗi của Hội An thiếu giới thiệu) thì vẫn mời khách vào phố nếu khách không đồng tình mua vé.Trẻ em dưới 16 tuổi (kể cả trẻ em người nước ngoài) có đi tham quan theo tour vẫn đựơc miễn vé và được lực lượng phục vụ thông báo cho khách biết biết quyền lợi của mình. Linh hoạt giải quyết cho khách là người Việt Nam không đi du lịch theo tour vào Phố cổ, không phải mua vé.