Hội An là thành phố lãng mạn nhất thế giới

Các thành phố này sẽ dành cho những ai đang muốn tìm một điểm đến nên thơ, lãng mạn cho lễ cưới, ngày lễ tình yêu, hay để có những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc bên một nửa yêu thương của mình mà lại không quá tốn kém.

Theo đó, trong danh sách này có tên TP Hội An. Theo Indiatimes, “Hội An - Việt Nam là thành phố cảng được xây dựng từ thế kỷ thứ 15, bao trùm lên Hội An là một vẻ duyên dáng cổ xưa nhưng vẫn có vẻ hấp dẫn hiện đại bởi những bãi biển thơ mộng và các khu resort lãng mạn, phù hợp cho các cặp đôi. Vào đêm trăng rằm hàng tháng, thành phố xinh đẹp này lại đắm mình trong sắc màu lung linh của những chiếc đèn lồng làm từ giấy, vải lụa hoặc kính với đủ các loại màu và kích thước khác nhau. Thật tuyệt vời khi được thưởng ngoạn khung cảnh này cùng người mình yêu ngồi trên chiếc bàn có ngọn nến nhỏ xinh đang cháy hết mình”.

Trong danh sách này còn có các thành phố lớn trên thế giới như : Paris, Bora-Bora (Pháp); Seville (Tây Ban Nha); Tallinn (Estonia); Fes (Morocco); Savannah (Georgia); Fiesole ( Ý); Galway (Ireland).

LÊ HOÀNG