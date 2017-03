Hội An nhận giải vàng quốc tế “Thành phố được yêu thích nhất năm 2012”

Ông Lê Văn Giảng, Chủ tịch UBND TP Hội An, cho biết Hội An là một trong 976 TP và tổ chức trên toàn thế giới được nhận giải thưởng này. Đây sẽ là động lực để nhân dân và chính quyền TP Hội An phấn đấu hơn nữa trong việc phục vụ du khách một cách tốt nhất. Theo thông lệ hằng năm, cứ đến đêm tết Nguyên tiêu thì phố cổ Hội An lại đón hàng ngàn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tham gia các trò chơi dân gian, thả đèn hoa đăng trên sông Hoài.

LÊ PHI