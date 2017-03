Hối lộ càng thêm tội

Hồi 21h ngày 18-2-2010, tổ công tác của Trung đoàn Cảnh sát cơ động - Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại phố Hoàng Văn Thụ, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội phát hiện Trần Hoài Anh (SN 1992), trú tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội điều khiển xe máy Nouvo 88H9-1113 đèo Lê Văn Duyệt (SN 1994), trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội và Trần Mạnh Cường có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu các đối tượng dừng xe kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, cả 3 đều không có giấy tờ tùy thân và không xuất trình được giấy tờ xe. Trong người Hoài Anh còn có 2 con dao dài, 1 vam phá khóa nên đã yêu cầu cả 3 về trụ sở Công an phường Quán Thánh giải quyết. Trên đường đi, Hoài Anh đã hối lộ 6 triệu đồng cho tổ công tác nhưng đã bị các chiến sĩ công an lập biên bản phạm pháp quả tang, thu giữ 6 triệu đồng cùng chiếc xe máy Nouvo.

Tại cơ quan điều tra, Hoài Anh đã khai nhận hành vi đưa hối lộ 6 triệu đồng cho Cảnh sát cơ động. Trước đó, Hoài Anh cùng Duyệt và Cường trộm cắp xe máy SH ở đường Láng nhưng không thành. Ngoài ra, Hoài Anh còn cùng Duyệt, Nguyễn Mạnh Quân (SN 1991), trú tại thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội tham gia hai vụ trộm cắp khác. Cụ thể:

Vụ thứ nhất vào hồi 15h ngày 15-2-2010, Hoài Anh đèo Duyệt đến khu tập thể thiết bị điện thị trấn Đông Anh, phát hiện trước cửa nhà số 2, tổ 26 thị trấn Đông Anh có để một chiếc xe máy Nouvo là xe của anh Lê Trung Hiếu, Duyệt bảo Hoài Anh dừng xe cảnh giới để Duyệt dùng vam phá khóa phá ổ điện xe máy. Lấy được xe, cả hai về nhà Duyệt, tháo biển số vứt ở bờ sông rồi lắp biển số 88H9-1113 do Duyệt mua từ hôm trước để sử dụng.

Vụ thứ hai vào hồi 17h20 ngày 16-2-2010, Duyệt dùng chiếc xe trộm cắp được rủ Hoài An và Quân đi trộm cắp tiếp. Tới thị xã Phúc Yên, chúng nhìn thấy trước cửa số nhà 8, tổ 8, phường Trưng Nhị, Phúc Yên, Vĩnh Phúc có dựng một số xe máy. Hoài Anh và Quân cảnh giới, còn Duyệt lại gần chiếc xe Nouvo màu trắng của chị Tô Thanh Thảo dùng vam phá ổ điện khóa xe. Lấy được xe, chúng lại về nhà Duyệt, tháo BKS vứt ở bờ sông. Mở khóa cốp xe, chúng thấy một số giấy tờ đã đốt đi. Sau khi được cơ quan điều tra thông báo chiếc xe máy trên là do phạm tội mà có, anh trai Duyệt là Lê Văn Dũng đã mang xe đến nộp cơ quan điều tra.

TAND quận Ba Đình đã xử phạt: Trần Hoài Anh 18 tháng tù về tội đưa hối lộ, 15 tháng tù về tội trộm tài sản, tổng hợp hình phạt là 33 tháng tù. Ngoài ra, bị cáo còn phải chấp hành hình phạt 3 năm nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích tại bản án phúc thẩm hình sự số 188 ngày 25-3-2009 của TAND TP Hà Nội, hình phạt chung của 2 bản án là 5 năm 9 tháng tù; Nguyễn Mạnh Quân 10 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, tổng hợp hình phạt 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của bản án số 124 ngày 25-9-2009 của TAND huyện Sóc Sơn, tổng hợp hình phạt hai bản án là 28 tháng tù; Lê Văn Duyệt 18 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Hành vi trộm xe máy tại đường Láng do các đối tượng thực hiện không xác định được địa điểm cụ thể nên không có căn cứ xác minh, xử lý.

Điều đáng nói trong vụ án là khi phạm tội, Hoài Anh mới có 17 tuổi 7 tháng 13 ngày và Lê Văn Duyệt 16 tuổi 19 ngày. Việc phạm tội của các bị cáo lại là tái phạm chứng tỏ các bị cáo thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình cũng như thích ăn chơi đua đòi, coi thường pháp luật nên sa ngã khi còn nhỏ cũng là điều dễ hiểu.

Trong vụ án trên, bị cáo Hoài Anh kháng cáo đề nghị xử lại về tội đưa hối lộ. Còn bị cáo Duyệt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Phiên tòa phúc thẩm sẽ được diễn ra ngày 7-9 tại TAND TP Hà Nội.

