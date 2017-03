Hối lộ không được nên… đập đầu ăn vạ

Theo tòa, mức án mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp, bị cáo cũng không có tình tiết giảm nhẹ nào mới để xem xét giảm án.

Sáng 27-7-2010, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Công an huyện Châu Thành A thực hiện nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 1A qua địa bàn huyện, phát hiện xe máy do Ty điều khiển chở ba, trong đó có một người không đội mũ bảo hiểm. Tổ tuần tra ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Thấy mình có nhiều lỗi vi phạm, Ty đã đưa tờ giấy bạc mệnh giá 200.000 đồng hối lộ, xin không lập biên bản vi phạm nhưng bị tổ tuần tra cảnh cáo.

Hối lộ không được, Ty không cung cấp họ tên, địa chỉ, đồng thời có những lời lẽ thô tục xúc phạm lực lượng công an, dùng tay chỉ vào mặt một cán bộ thách thức đánh nhau. Thấy Ty chống đối quyết liệt, tổ tuần tra đã điện thoại báo cảnh sát 113 công an huyện đến hỗ trợ đưa Ty về trụ sở Công an thị trấn Cái Tắc làm việc. Về đến trụ sở công an thị trấn, Ty vẫn chống đối bằng cách… đập đầu mình vào bàn làm việc làm bể kiếng bàn rồi tiếp tục đập đầu vào táp lô điện để tự gây thương tích...

SÔNG HẬU