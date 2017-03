Hội Luật gia Việt Nam sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ pháp lý về Biển Đông

Cuộc họp báo diễn ra vào đúng thời điểm việc đàm phán giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc về căng thẳng xung quanh giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) chưa có tiến triển nào đáng kể.



Toàn văn bản tuyên bố ngày 25/6 của Hội Luật gia Việt Nam





Chưa dừng lại ở đó, ngày 23/6 vừa qua, ngay khi phát hiện lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam đang cố gắng tiếp cận giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) thì ngay lập tức tàu Trung Quốc đã bám đuổi và chủ động đâm húc tàu kiểm ngư 951 của Việt Nam gây hư hỏng nặng.Những hành động từ phía Trung Quốc trong suốt thời gian qua đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) mà cả 2 nước đều là thành viên.Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Quyền-Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam đã đọc bản tuyên bố của Hội Luật gia Việt Nam về việc tàu Trung Quốc đâm hỏng tàu KN-951 của Việt Nam.Ngày 9/5 trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trái phép trong vùng biển Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam đã ra tuyên bố cực lực phản đối hành động này và yêu cầu Trung Quốc rút ngay lập tức giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.Từ đó đến nay, bất chấp sự phản đối của Việt Nam và cộng đồng quốc tế, bất chấp mọi nỗ lực thiện chí giải quyết căng thẳng bằng con đường hòa bình của Chính phủ Việt Nam, Trung Quốc vẫn tiếp tục ngang nhiên có nhiều hành động leo thang căng thẳng.Các tàu của Trung Quốc được sự yểm trợ của máy bay, đã chủ động đâm thẳng vào tàu Việt Nam, làm hư hỏng thiết bị, gây thương tích cho các kiểm ngư và ngư dân Việt Nam. Ngày 26/5 tàu cá của Trung Quốc số 11209 đã đâm chìm tàu cá ĐNA- 90152 của Việt Nam, làm 10 thuyền viên trên tàu gặp nạn, toàn bộ hải sản, ngư cụ của tàu ĐNA- 90152 bị hư hỏng hoàn toàn. Ngày 1/6 tàu Trung Quốc liên tục phun vòi rồng vào tàu Cảnh sát Biển 2016 và đâm mạnh bên mạn phải của tàu làm thủng 4 lỗ, cách mép nước biển chỉ 40cm.Trầm trọng nhất là vào ngày 23/6 cách giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) chừng 11,5 hải lý về phía Tây Nam, tàu kiểm ngư của Việt Nam mang số hiệu KN-951 đã bị 7 tàu của Trung Quốc bao vây, sử dụng tốc độ cao để áp sát, phun vòi rồng với áp lực lớn, đâm va, ngăn cản trong khi tàu Kiểm ngư 951 đang thực thi pháp luật trong khu vực thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt NamCác hành vi của Trung Quốc rõ ràng là những hành vi sử dụng vũ lực, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quyền con người, bất chấp hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.Các hoạt động mà Trung Quốc thường phát ngôn là “chỉ thực thi pháp luật bình thường” khác xa với các hành vi sử dụng vũ lực diễn ra trên thực tế không chỉ làm ảnh hưởng đến ngư dân đánh bắt cá, các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, mà còn gây lo ngại cho toàn bộ cộng đồng các quốc gia trên vùng biển Đông, trái ngược hoàn toàn với đạo lý luật pháp quốc tế.Một lần nữa Hội Luật gia Việt Nam cực lực phản đối và yêu cầu phía Trung Quốc lập tức rút giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) ra khỏi vùng biển Việt Nam, chấm dứt các hành vi sử dụng vũ lực, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng của công dân Việt Nam và các lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam, không tái diễn những hành động tương tự trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, yêu cầu Trung Quốc tôn trọng luật pháp quốc tế, dừng ngay các hành động gây phức tạp tình hình, làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, đe dọa đến an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.Hội Luật gia kêu gọi giới luật gia và toàn thể nhân dân của các nước trên thế giới lên án mạnh mẽ hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm quyền con người và vi phạm pháp luật quốc tế của Trung Quốc.Hội Luật gia Việt Nam luôn khẳng định mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân và giới luật gia Việt Nam- Trung Quốc, cùng phía Trung Quốc làm hết sức mình để góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ luật pháp quốc tế, tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi quốc gia, giữ gìn hòa bình, ổn định và an ninh trong khu vực và trên thế giới. Tuy nhiên, nếu Trung Quốc cố tình không tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, cố tình vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam kiên quyết đề nghị Chính phủ Việt Nam sử dụng các biện pháp pháp lý hợp pháp theo pháp luật quốc tế để giải quyết tình trạng vi phạm leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông.Hội Luật gia Việt Nam, với số lượng hơn 46.000 hội viên luật gia yêu nước sẵn sàng đồng hành cùng Chính phủ để chuẩn bị các hồ sơ pháp lý cần thiết cho quá trình này, kiên quyết không để chủ quyền thiêng liêng của đất nước bị xâm phạm./.