Hội Nhà báo đề nghị giảm án cho Hoàng Khương

• Kiến nghị cho Hoàng Khương được thăm mẹ đang bệnh nặng





Hội Nhà báo TP.HCM cho rằng kiến nghị này là có cơ sở, bởi: “Bản thân Hoàng Khương chưa có tiền án tiền sự, đây là sai phạm lần đầu, sai phạm trong khi thực hiện công việc của cơ quan phân công. Trong quá trình hơn 10 năm làm báo, anh Hoàng Khương đã có nhiều bài viết về truyền thống và những chiến công của lực lượng công an nhân dân, được nhận giải thưởng báo chí của Hội Nhà báo, đồng thời hoàn cảnh gia đình anh Hoàng Khương hiện gặp nhiều khó khăn”.



Trước đó, ngày 14-9, Hội Nhà báo Việt Nam cũng có văn bản gửi đến Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, Tòa án nhân dân TP.HCM và lãnh đạo Công an TP.HCM đề nghị xem xét giảm nhẹ cho nhà báo Hoàng Khương trong phiên tòa phúc thẩm sắp tới.



Công văn của Hội Nhà báo Việt Nam nêu rõ quan điểm: “Nhà báo Hoàng Khương được đánh giá là người trước đó đã có nhiều đóng góp vào việc thực hiện tuyến tin bài chống tiêu cực, bảo vệ an toàn giao thông mà lãnh đạo tòa soạn báo giao”. Vì vậy, Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét một cách khách quan, thận trọng những chứng cứ mà ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã nêu trong việc xét xử Hoàng Khương.



Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cũng đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật xem xét yếu tố nhân đạo, cho dẫn giải Hoàng Khương ra thăm mẹ đang lâm trọng bệnh, hiện được cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) trong hoàn cảnh bác sĩ tiên lượng khó qua khỏi.



Cùng với công văn kiến nghị của Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo TP.HCM, tạp chí Người Làm Báo của Hội Nhà báo Việt Nam số tháng 9-2012 cũng cho biết: “Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam tại cuộc họp giao ban ngày 11-9 đã bày tỏ sự quan tâm tới vụ việc của nhà báo - hội viên Hoàng Khương”. Sau khi thông tin nội dung kiến nghị của báo Tuổi Trẻ và diễn biến phiên tòa sơ thẩm, tạp chí Người Làm Báo nhận định: “Dư luận mong vụ việc tiếp tục được xem xét để có thể giảm nhẹ hình phạt cho Hoàng Khương”.



Ngày 12-9, Chi hội nhà báo Tuổi Trẻ đã có văn bản kiến nghị Hội Nhà báo Việt Nam và Hội nhà báo TP.HCM lên tiếng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên Hoàng Khương khi phiên tòa sơ thẩm đã không xem xét hành vi tác nghiệp của Hoàng Khương trong việc phanh phui tình trạng cảnh sát giao thông nhận tiền để giải cứu xe trái luật.



Báo Tuổi Trẻ đề nghị hai cơ quan này có văn bản gửi đến các cơ quan tố tụng liên quan đề nghị giám sát lại quá trình điều tra và xét xử vụ án liên quan đến hội viên Hoàng Khương một cách công tâm, khách quan và tạo điều kiện cho Hoàng Khương được dẫn giải ra thăm mẹ.